Addiction aux paris sportifs : Santé publique France lance une campagne de prévention

Les joueurs sont de plus en plus nombreux sur les sites de paris en ligne.

À moins d'un mois de la Coupe du monde de football, Santé publique France a lancé la semaine dernière une campagne de prévention , pour prévenir et alerter sur les potentiels dangers liés aux paris sportifs. Deuxième forme de jeu la plus pratiquée derrière les jeux de loterie, les paris sportifs se sont considérablement développés ces dernières années, notamment chez les jeunes.

72 % des parieurs ont entre 18 et 35 ans, près de la moitié ont même moins de 26 ans. Des joueurs souvent issus de milieux modestes et sans emploi, attirés par l'appât du gain, mais aussi par la publicité, faite notamment par les géants des paris sportifs : Winamax et Betclic. Une pression publicitaire qui augmente à chaque événement sportif et que l'on retrouve partout, notamment sur les réseaux sociaux Snapchat et Tiktok.

Sur 100 parieurs, une quinzaine risque d'être accro

L'année dernière, près de 7,9 milliards d'euros ont été dépensés par les joueurs sur des sites de paris en ligne. Mais combien sont accros parmi eux ? Difficile de le savoir. Santé publique France estime que sur 100 parieurs sportifs, une quinzaine risque d'avoir une pratique problématique.

Pour éviter cela, l'agence nationale de santé lance donc pour la première fois une campagne de prévention. Des vidéos vont être publiées sur les réseaux sociaux et le site "joueurs-info-service" propose un forum de discussion, des témoignages et de nombreuses informations pour reconnaître les signes d'une addiction. Pour les joueurs et leur entourage, une ligne téléphonique, 09 74 75 13 13, est également accessible 7jours/7 de 8 h à 2 h du matin, anonyme et non surtaxée.