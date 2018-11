VIDEO - "Additionnons nos espoirs au lieu d'opposer nos peurs" demande Emmanuel Macron aux chefs d'état réunis à Paris

Le président de la République était entouré d'une soixantaine de chefs d'état ce dimanche 11 novembre pour commémorer le centenaire de l'armistice sous l'Arc de triomphe à Paris. Il a appelé ses homologues à "serment des nations de placer la paix plus haut que tout."

C'était le point d'orgue des commémorations du centenaire de la fin de la Première guerre mondiale, la cérémonie de l'armistice sous l'Arc de triomphe à Paris ce dimanche 11 novembre a réuni une soixantaine de chefs d'état autour d'Emmanuel Macron. Dans son discours, le président français a appelé ses homologues à refuser "la fascination pour le repli, la violence et la domination". "Additionnons nos espoirs au lieu d'opposer nos peurs" a-t-il déclaré avant de proposer un "serment des nations de placer la paix plus haut que tout."

"L'humiliation, l'esprit de revanche, la crise économique ont nourri la monté des nationalismes" - Emmanuel Macron

Le président de la République a profité de l'occasion pour délivrer un message politique en faveur du multilatéralisme dans la gouvernance internationale, alors que de plus en plus de pays semblent enclin à lui tourner le dos, Emmanuel Macron s'est adressé aux dirigeants réunis à Paris, "la leçon de la Grande Guerre ne peut être la rancœur d'un peuple contre l'autre (...) En 1918, nos prédécesseurs ont tenté de bâtir la paix. Mais l'humiliation, l'esprit de revanche, la crise économique ont nourri la monté des nationalismes."

Des témoignages lus par des lycéens sous l'Arc de triomphe

Ce dimanche matin, Emmanuel Macron avait accueilli près de 70 chefs d'Etat et de gouvernement à l'Élysée, Angela Merkel, Recep Tayyip Erdogan, Justin Trudeau, Mohammed VI ou encore Denis Sassou Nguesso. Ensemble, ils ont pris la direction de l'Arc de triomphe pour la cérémonie du centenaire de l'armistice. L'hommage, solennel et fort, était rythmé de morceaux de musique interprétés par le violoncelliste Yo-Yo Ma et le violoniste Renaud Capuçon mais aussi la chanteuse Angélique Kidjo.

Parmi les moments particulièrement poignants, la lecture de témoignages de 1918 en différentes langues par des lycéens face aux chefs d'états. Des témoignages de proches et de soldats dont le sacrifice a été souligné par Emmanuel Macron. "Les traces de cette guerre ne se sont jamais effacées. Souvenons-nous, n'oublions pas. Le souvenir de ces sacrifices nous oblige à être dignes de ceux qui sont morts pour notre liberté." Il a également rendu hommage aux soldats français morts ces derniers mois en opération extérieure.

Le premier "Forum pour la paix" à Paris

Le président de la République a ensuite rallumé la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de triomphe avant de déposer une gerbe au pied du monument. Après cette cérémonie, le convoi l s'est dirigé vers la Grande Halle de la Villette pour participer au premier "Forum pour la paix". L'événement rassemble de nombreux acteurs de la gouvernance mondiale : États, organisations internationales, ONG, entreprises, syndicats, groupes religieux, mais pas Donald Trump. Cette première édition sera ouverte à 15h30 par un discours de la chancelière allemande Angela Merkel et une prise de parole du secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres.