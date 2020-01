Adieu aux verres en plastique, bientôt au revoir aux pailles. Que pensent les Lavallois des alternatives ?

A partir ce 1er janvier, vous ne trouvez plus de cotons-tiges ou de verres et gobelets en plastique jetable dans vos rayons de magasins. Ce sera totalement vrai une fois les stocks écoulés.

Il faudra encore attendre 2021 pour voir les touillettes et pailles en plastique disparaître mais certains ont déjà pris les devants.

Au fast food KFC à Laval, depuis la mi-2019, les pailles en plastique sont remplacées par des pailles en papier cartonné. Ilona, 9 ans a testé :

C'est pas super parce que ça peut se déchirer et ça peut mettre des morceaux dans la bouche.

Sa maman, Amandine vient compléter cette réponse :

Elle n'a pas la notion d'écologie. Ces pailles, c'est bien pour l'environnement mais on ne sensibilise sûrement pas assez les enfants. On va en reparler ensemble dans la voiture.

Mc Donald's a lui totalement banni les pailles et l'opercule en plastique sur votre gobelet. Il est désormais avec un couvercle en papier cartonné avec un petit opercule pour boire directement dedans. C'est le cas à Laval depuis la mi-novembre. Nora, 7 ans n'est pas convaincue :

En revanche, Mathias, 8 ans est totalement converti :

J'aime bien parce que, déjà, c'est bon pour la planète. Et c'est plus pratique parce qu'avec la paille, on ne pouvait récupérer ce qu'il restait au fond.