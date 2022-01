Adieu les francs, bonjour l'euro : la monnaie européenne a vingt ans

L'arrivée de l'euro dans les distributeurs automatiques de billets, Fabien, en train de faire ses courses sur le marché de Conches-en-Ouche (Eure), s'en souvient comme si c'était hier : "J'avais hâte de voir, j'en ai pris rapidement, j'étais à Angers, on en parlait tellement que j'ai voulu voir à quoi ça ressemblait" raconte le quadragénaire alors que Marie n'en a plus aucun souvenir : "Ça devait être un évènement à l'époque mais je ne sortais pas beaucoup de sous, j'étais étudiante" rigole-t-elle. Et pourtant les Français avaient été préparés à l'arrivée de la monnaie européenne : "La première fois, ça a été le petit sachet de pièces comme tout le monde" rappelle Philippe pour qui "par la suite, ça s'est fait gentiment".

On échangeait nos francs qu'on regrette - Philippe

REPORTAGE - Adieu les francs, bonjour l'euro ! Copier

Ce n'est pas tant les francs que Philippe regrette mais l'idée de son pouvoir d'achat d'antan ; "Vis-à-vis de l'inflation, comme ça a flambé les prix d'un seul coup. Tout le monde en a profité pour augmenté" avance-t-il. Un sentiment partagé par Claudine, en train de vendre ses pots de confiture maison : "On a perdu beaucoup" explique la commerçante, "au bout de quelques années, on s'est aperçu que les économies baissaient".

Convertir en francs, vingt ans après ?

Dans leur immense majorité, les clients ne passent plus par le taux de conversion un euro = 6,55957 francs pour faire leurs achats, mais Nicole, qui a connu les anciens francs, continue toujours à penser en francs : "Je viens d'acheter une scarole, trois euros, 21 francs à peu près, c'est affreux ! Si on devait revenir au francs, on ne se rend pas compte. Il y a quand même eu une hausse des prix" estime-t-elle.

REPORTAGE - Faites-vous encore la conversion en francs ? Copier

La crise sanitaire modifie aussi notre rapport à l'euro, sonnant et trébuchant. "Maintenant on peut quasiment tout payer par carte bleue, on sort moins de sous. On paie des petites sommes par carte bleue, j'ai très souvent très peu d'espèces" avance Marie, trentenaire.

La Commission européenne devrait faire, au deuxième trimestre 2022, des propositions sur l'avenir des pièces d'un et deux centimes. Plusieurs pays européens, la Finlande, l'Irlande, les Pays-Bas ou la Belgique pratiquent déjà l'arrondi en cas de paiement par carte. L'euro est la monnaie officielle de 19 des 27 pays de l'Union européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie et Slovénie.