Deux habitants de Mauguio en croisière aux Antilles bloqués sur leur bateau en raison d'un cluster

Arnaud et Yolande Deliencourt, deux habitants de Mauguio, partent en croisière sur un bateau MSC Seaview au départ de Saint Martin mais se retrouvent bloqués avec une interdiction de descendre à Bridgetown à l'île de la Barbade. Pour cause, la présence d'un cluster à bord du bateau.

Un voyage idyllique, des cocotiers, l'odeur du monoï, un léger air frais sur le visage, le soleil qui tape sur la peau… voilà ce qui était prévu pour Arnaud et Yolande quand ils ont embarqué à Saint Martin dans les Antilles samedi. Un appel plus tard, tout change. Le fils d'Arnaud vient de visionner un reportage de BFMTV, une croisiériste est bloquée à Saint Martin depuis quelques jours, elle est cas contact. Arnaud et Yolande comprennent, ils sont au cœur d'un cluster.

Arnaud et Yolande Deliencourt - Joséphine Ortuno

On se balade sur un bateau fantôme

Malgré le silence constant de l'équipage de bord les passagers ont quelques informations. Une partie du bateau est dédiée aux cas Covid, des voyageurs et des membres du personnel sont malades et les services ouverts sont la restauration et la piscine qui fonctionnent sous quotas. Malgré tout les seules personnes a être testées par test antigénique sont le groupe de contestataires dont Arnaud et Yolande font partie.

Des vacances gâchées Copier

Arnaud n'a aucunement l'impression d'être en vacances et a partagé sa colère à MSC Seaview "les réunions de crise ont été organisées par le groupe de français". En réponse le groupe a offert 200€ à utiliser sur le bateau à chaque cabine ainsi qu'une réduction de 30% sur la prochaine croisière. Arnaud y voit là une manière d'acheter le silence des voyageurs.

des vacances gâchées Copier

Le bateau a quitté le port de Bridgetown le 6 janvier afin de rejoindre les Iles Britanniques Vierges et la République dominicaine, là où, après des jours d'angoisse, ils pourront enfin poser un pied à terre "il n'y a aucune restriction d'entrée, il semblerait qu'on pourrait descendre à terre". Avant cela une dernière étape, la Dominique afin de laisser les cas Covid en quarantaine dans un hôtel.