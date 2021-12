Près de 5 km de lignes électriques aériennes et 30 poteaux vont être déposés et enfouis d'ici Noël entre La Roquebrussanne et Méounes-les-Montrieux (Var), communes du Parc naturel régional de Sainte-Baume. Depuis 2019, Enedis a enterré près de 25 km de lignes dans le périmètre du Parc.

Adieu pylônes et lignes électriques entre La Roquebrussanne et Méounes

L’horizon va s’éclaircir d'ici le 24 décembre 2021 entre La Roquebrussanne et Méounes-les-Montrieux (Var) : 30 pylônes électriques et près de 5 kilomètres de lignes aériennes vont disparaître* ! Enedis va enfouir ces lignes moyenne et haute tension, situées en plein cœur du parc naturel régional de la Sainte-Baume. C’est la poursuite d’un programme démarré en 2019 dans le périmètre du parc avec déjà l’enfouissement de 25 km de lignes et la dépose de 400 poteaux.

Pour Enedis, l'objectif est de préserver "les paysages et la biodiversité" précise Nathalie Alexandre, directrice territoriale Côte d'Azur. Depuis la signature de la convention avec le Parc, l'opérateur a traité 507 points avifaunes avec la pose de balises anti-collisions et de perchoirs ou la dépose de pylônes et poteaux.

Norbert Chardon, responsable de la Ligue de protection des oiseaux dans le Var, explique que "ces lignes sont dangereuses pour les _aigles de Bonelli et les hiboux grands ducs_, présents dans la Sainte-Baume. Lorsqu'ils se posent sur les poteaux électriques et ouvrent leurs ailes, ils touchent les lignes et peuvent s'électrocuter". La LPO, partenaire de l'opération en sensibilisant également les agents Enedis, salue donc la disparition de ces kilomètres de fils électriques.

La satisfaction des riverains

Les riverains sont eux aussi satisfaits : leur quotidien sera plus "tranquille". Daniel Di Placido est le propriétaire des 62 hectares du domaine du "Loou" à La Roquebrussanne et compte six pylônes au milieu de ses vignes : "Ces lignes électriques représentaient un vrai problème pour nous. Déjà parce que c'était dangereux mais aussi très embêtant lors d’événements climatiques virulents. Nous avons déjà été privés courant à cause de la neige collée sur les fils. Maintenant qu'ils vont être sous terre, nous n'aurons plus ces problèmes."

L'enfouissement va changer la vue sur les paysages

Michel Gros, président du parc naturel régional et maire de La Roquebrussanne, salue de son côté la disparition de ces "verrues visuelles". "Ces pylônes font tellement partie du paysage qu'on ne les voit plus ! C'est lorsqu'ils sont enlevés qu'on se rend compte qu'ils étaient là. Sans eux, nos paysages vont forcément être plus jolis !" poursuit l'élu.

Ces travaux d'enfouissement de lignes électriques permettent aussi de mettre sous terre 1,5 km de fibre optique. Le parc naturel régional de la Sainte-Baume espère que d'autres opérateurs de lignes aériennes suivront l’exemple d’Enedis et de "Var très haut débit" : "J'ai beau leur lancer des appels, pour le moment ils ne m'entendent pas" explique, agacé, le président du PNR.

Trente poteaux et près de 5 kms de lignes aériennes vont être enfouis d'ici le 24 décembre © Radio France - Sophie Glotin

* Coût de l'opération : 653.000 euros