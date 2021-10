Adolescent tué en Dordogne : les amis de Sacha veulent lui rendre hommage dimanche

Quelques heures après le décès de Sacha, 16 ans, dans un accident à Saint-André-Allas, ses amis lui rendent hommage sur les réseaux sociaux et appellent à se rassembler en sa mémoire dimanche.

Sur leur compte Instagram, les amis proches de Sacha lui disent "au revoir". On peut lire des "repose en paix", "tu es parti trop tôt" ou 'tu seras a jamais dans nos cœurs". Des messages accompagnés parfois de colombes. Ils partagent également un appel à rassemblement et invitent toutes les personnes qui connaissent Sacha à se retrouver dimanche à 14h à Sarlat en sa mémoire. Ce jeune garçon de 16 ans est originaire de Meyrals (Dordogne) dans le Sarladais. C'était un amoureux de la moto et notamment de sa 50cm cube à en croire les photos qu'il postait sur ses réseaux sociaux. Il venait de décrocher son brevet professionnel à la maison familiale rurale de Salignac-Eyvigues. Selon nos informations, il suivait une formation de mécanicien.

Il n'a pas pu éviter un camion

Ce mercredi matin alors qu'il roulait avec sa 50cm cube sur la D25 au niveau de Saint-André-Allas, une route connue pour ses nombreux virages, il a manqué un virage et il n'a pas pu éviter un camion benne qui arrivait juste en face.

C'est le 27ème mort sur la route en Dordogne depuis le début de l'année 2021.