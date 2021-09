Adolescents isolés aux Restos du Cœur : le département de la Sarthe en appelle à l'Etat

A l'occasion de inauguration d'un local des Restos du cœur, l'association a pu alerter le président du Conseil départemental de la Sarthe de vive voix sur la problématique des mineurs seuls de plus en plus nombreux au Mans. Dominique Le Mèner a dit attendre des contrôles de l'Etat.

Le président du Conseil départemental de la Sarthe calme le jeu après la vive inquiétude exprimée par les Restos du Cœur. A l'occasion de l'inauguration des nouveaux locaux place d'Arcachon à Coulaines lundi 27 septembre, le président de l'association au niveau de la Sarthe, Joël Defontaine, ainsi que le responsable du bus ont saisi l'occasion pour alerter de vive voix Dominique Le Méner sur la présence grandissante de mineurs seuls aux distributions du bus au Mans. L'association a ainsi envoyé une lettre la semaine dernière aux élus et à la préfecture. Le responsable du bus, Guy Coussanjammy, s'inquiète de voir des adolescents âgés de 14 à 17 ans venir seuls demander l'aide à l'association caritative pour manger au Mans. "Ils sont laissés à l'abandon, n'ayons pas peur des mots", réagissait-il déjà au micro de France Bleu Maine suite à l'envoi de cette lettre aux autorités. Une réunion est prévue "très prochainement" avec les services de la préfecture et du département mais aucune date n'a encore filtré. Or, le sujet est urgent et brûlant pour les bénévoles et responsables des Restos du Cœur.

Le rôle de l'Etat est également primordial dans cette prise en charge des jeunes

"Un certain nombre de mineurs échappent à nos dispositifs d'accompagnement", reconnaît Dominique Le Mèner, interrogé par France Bleu Maine. "Ils ont une liberté d'action et une liberté personnelle qui nous empêchent de les attacher pour qu'ils soient présents dans nos services", précise-t-il. Mais le président sarthois tient à rappeler que l'Etat a un rôle primordial à jouer dans l'identification de ces jeunes. Les mineurs qui arrivent dans la Sarthe et qui sont issus d'une immigration relèvent des compétences du département. "L'essentiel est d'accompagner ceux-là", indique Dominique Le Mèner. "50% des personnes dites non accompagnées sont majeures et ne sont pas de notre ressort. On est obligé d'avoir une évaluation", ajoute-t-il.

Parmi ces jeunes à qui le bus des Restos du Cœur distribue des repas, certains sont également en rupture familiale. "Des jeunes à la dérive", considère le président du Conseil départemental. "Ces enfants doivent être pris en charge par les dispositifs de l'Etat avec des possibilités de placements dans des établissements et alors nous récupérons la gestion de ces jeunes. Mais il y a bien une disposition qui relève de l'Etat", conclut Dominique Le Mèner. De son côté, un représentant de la préfecture présent à cette inauguration reconnaît que des contrôles seront nécessaire pour identifier ces jeunes et ensuite les réponses à apporter. Les modalités devraient être discutés lors de la réunion à venir.