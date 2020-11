Sarthe : Trois questions pas si bête sur le masque et le Covid-19

En cette période de reconfinement, le port du masque et les règles de protection semblent encore poser question aux sarthois. Comment porter le masque? Le virus est-il dans l'air? Masque en papier ou masque en tissu? Eric Tricot cadre hygiéniste au Centre Hospitalier du Mans, était invité dans l'émission "Les Experts" pour répondre aux questions "pas si bête" des auditeurs.

Que faut-il faire pour se protéger au mieux face au coronavirus?

"Il faut respecter la règle des trois M : porter le Masque, respecter le Mètre de distanciation, et faire attention à l'hygiène des Mains. L'un ne va pas sans l'autre, si vous portez le masque mais que vous ne vous occupez pas de l'hygiène des mains, vous restez facilement contaminable. En ce qui concerne le masque il faut qu'il recouvre absolument le nez et la bouche pour protéger des gouttelettes. Sur le menton il n'a aucune efficacité".

Avec un virus qui circule dans l'air, est-il dangereux d'aérer son logement?

"Non ce n'est pas dangereux. D'ailleurs il est fortement recommandé d'aérer les lieux de vie, les chambres, les bureaux, deux fois par jour. Il est important de rappeler que le virus se transmet essentiellement par les gouttelettes et quand on est en contacts avec d'autres personnes".

Masque en tissu ou masque en papier?

"Les deux sont adaptés. Il est préférable d'utiliser le masque en tissu dans la rue ou dans un espace aéré. Par contre dans un espace confiné il vaut mieux prendre un masque de niveau de filtration supérieur. Il est recommandé de ne pas toucher la face qui recouvre le nez et la bouche car c'est la partie filtrante du masque. Donc à chaque fois que l'on touche cette partie filtrante on casse les fibres, et ce n'est plus un masque que l'on porte mais une passoire. Pour les masques en tissu, il est préférable de le laver à la machine à soixante degrés pendant trente minutes. Il faut ensuite le faire sécher rapidement, car l'humidité sur les tissus favorise la contamination".

