Adoptez et sauvez des poules grâce au site internet "Adopte1poule"

« Adopte1poule » c'est une plateforme qui met en relation les éleveurs de poules pondeuses et les particuliers désireux d’en adopter. Quoi de mieux que d’offrir une seconde vie aux poules d’élevage et de pouvoir récolter des œufs frais et bio tous les matins.

Avoir une poule, c’est très tendance, et sans doute une conséquence de la crise du coronavirus et des nouvelles habitudes de télé(travail) qui donnent des envies de grand air, de campagne et de proximité avec les animaux. L’association « Poulehouse » a lancé "Adopte1poule", une plateforme qui simplifie le sauvetage des poules pondeuses grâce à une place de marché qui met en relation les éleveurs devant se séparer de leurs poules et les particuliers souhaitant en adopter. Vous pouvez donc offrir une seconde vie à ces poules âgées de 18 mois et leur éviter ainsi l’abattoir. Avec le plaisir non négligeable de récolter des œufs frais tous les matins dans votre jardin.

1500 poules déja sauvées en France par "Adopte1poule"

Il vous suffit de chercher la ferme la plus proche de chez vous, via le site, pour adopter vos premières poules et de prendre connaissance des 9 points de la charte d'engagement. Car l'acheteur s’engage à manipuler et traiter les poules avec douceur et respect, à veiller sur elles, à leur fournir un parcours herbeux extérieur leur assurant un espace minimum de 4m2 par poule, à ne pas les revendre et à les garder en vie jusqu’à leur mort naturelle. D'ailleurs la plateforme "Adopte1poule" est soutenue par l'OABA (Oeuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoir), avec les mots d'ordre de bien-être animal et éthique. D’ici le 31 octobre, vous pouvez adopter de nombreuses poules Bio de la Ferme de Magali Mistral dans les Bouches-du-Rhône via le site Adopte1poule , moyennant de 5 à 10 euros par poule. Il ne vous reste plus qu'à préparer le poulailler pour accueillir vos nouvelles amies dans les meilleures conditions!