Adoption d'un animal : un "certificat d'engagement" obligatoire à partir de ce samedi

Pour lutter contre les abandons d'animaux, les adoptants devront signer à partir de samedi 1er octobre un "certificat d'engagement et de connaissance" qui rappelle les implications financières et logistiques d'une adoption.

Adopter un animal de compagnie, ça ne se fait pas à légère. Pour lutter contre les abandons, une disposition de la loi contre la maltraitance animale (votée en novembre 2021) entre en vigueur samedi 1er octobre. Pour toute adoption, il faudra désormais signer un "certificat d'engagement et de connaissance", le document sera obligatoire en animalerie, élevage, refuge et pour les adoptions entre particuliers, pour les chiens, chats ou lapins, mais également pour l'adoption de chevaux à titre non-professionnel.

Lutter contre les achats impulsifs

Ce certificat, qui doit permettre de lutter contre les achats impulsifs, rappelle qu'une adoption n'est pas un acte anodin. Le document précise pour chaque espèce les besoins des animaux, les obligations à respecter par le détenteur concernant l'identification de l'animal et les implications financières et logistiques de l'acte d'achat : le coût de la nourriture et du vétérinaire par exemple, ou encore l'organisation indispensable pour faire garder son animal pendant les vacances. Ce document devra être signé une semaine avant l'adoption pour laisser un délai de réflexion au futur propriétaire.

En cas de non-respect de cette nouvelle règle aucune sanction n'est prévue pour l'instant. "Un décret à venir les précisera", écrit sur son site internet le ministère de l'Agriculture, aussi en charge du bien-être animal. Un Français sur deux possède un animal, mais chaque année quelque 100.000 bêtes sont abandonnées.