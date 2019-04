Les chiffres clés de l'adoption en Bretagne

Finistère, France

Adrien Taquet, le secrétaire d’État chargé de la protection de l’Enfance, vient de lancer une mission parlementaire sur l’adoption. Elle rendra son rapport fin juin et des décisions sont attendues en juillet. Dans l'actualité de ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de discrimination à l'égard des couples homoparentaux et monoparentaux. Mais cette mission va aussi s’intéresser à la chute vertigineuse du nombre d'adoption en France et aux différences de politique d'un département à l'autre.

Quelques chiffres dans le Finistère

Selon l' E.F.A 29, l'association Enfance et famille d'adoption du Finistère, depuis plusieurs années, le département est dans les dix premiers de France pour le nombre d'adoption à l'international. En 2018, on a enregistré 26 adoptions à l'international.

Sur les 54 demandes d’agrément, 52 ont été octroyées. Mais une fois munies de leur agrément, les familles doivent être patientes. Selon l'E.F.A, peu de candidats arrivent à adopter en moins de 5 ans, c'est à dire la durée de l' agrément. Il n'y a là rien de spécifique au Finistère.

La mission parlementaire nommée par Adrien Taquet va aussi s’intéresser aux pupilles d'Etat. Ils sont peu nombreux au regard du nombre de candidats à l'adoption. Dans le Finistère, le chiffre le plus récent, est de seulement 5 pupilles d'Etat admis en 2017. Le chiffre global du nombre de pupilles d'Etat dans le Finistère n'était pas disponible au moment de notre enquête.

Quelques chiffres en Ille et Vilaine

Pour l’Ille-et-Vilaine, en 2018, 29 enfants ont été placés en vue d’adoption : 20 enfants arrivant de l’international (dont 6 âgés de moins de 3 ans, 11 entre 3 et 10 ans et 3 âgés de plus de 10 ans), 9 enfants pupilles de l’Etat d’Ille-et-Vilaine (dont 5 âgés de moins de 3 ans, 2 entre 3 et 10 ans et 2 âgés de plus de 10 ans).

Au 31/12/2018, le département 35 comptait 24 enfants pupilles de l’Etat, dont 5 âgés de moins de 3 ans, 5 âgés entre 3 et 10 ans, 14 âgés de plus de 10 ans.

Concernant les agréments , au 31/12/2018, 208 candidats étaient détenteurs d’un agrément en vue d’adoption.En 2018, le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine a reçu 73 nouvelles demandes d’agrément (dont 65 premières demandes).