"On adore la randonnée, c'est parfait !" Un couple du Maine-et-Loire gagne un voyage en Creuse

"D'habitude, je ne gagne jamais rien ! Là il y avait vraiment une bonne étoile au-dessus de ma tête", rigole Véronique Vallée. Cette aide à domicile de 53 ans qui habite Saint-Rémy-en-Mauges dans le Maine-et-Loire vient d'être tirée au sort. Avec son mari Jean-Noël, un routier de 55 ans, ils ont gagné le jeu-concours organisé par le département de la Creuse lors du Salon de l'Agriculture.

Ils remportent donc un bon-cadeau d'une valeur de 400 euros, à utiliser dans un Gîte de France de la Creuse, ainsi que quatre entrées pour la Cité de la Tapisserie d'Aubusson.

Ils ont tenté leur chance un peu par hasard, en se baladant dans les allées du Salon :

On a discuté avec les charmantes hôtesses du stand de la Creuse, elles nous ont incité à jouer en nous disant que c'était une belle région qu'il fallait absolument découvrir. On n'avait pas planifié nos prochaines vacances en septembre donc c'est parfait, maintenant on sait où on va aller !