Ados non-vaccinés à Bléré : la préfecture et l'Agence régionale de santé admettent un défaut d'information

La préfecture d'Indre-et-Loire et l'Agence régionale de santé reconnaissent un défaut d'information autour du vaccibus qui sillonne la Touraine. Les créneaux sont ouverts aux mineurs de plus de 12 ans, mais priorité est donnée aux plus de 16 ans et aux majeurs. Ce qui n'est précisé que ce mardi.

Les vaccinations massives, consécutives à l'instauration du pass sanitaire, engendrent quelques couacs admis ce mardi par la préfecture d'Indre-et-Loire et l'Agence régionale de santé. Sur France Bleu Touraine, nous avons relaté cette mésaventure vécue par cette mère de famille tourangelle dont la fille de 13 ans a été refoulée dans un vaccibus de passage à Bléré, samedi 24 juillet. Un vaccibus ouvert à tous, "à partir de 12 ans", à en croire la publication mise en ligne sur le site de la ville de Bléré (cf. photo ci-dessous).

Capture d'écran du site de la mairie de Bléré

Sauf que dans la réalité, ce vaccibus ciblait davantage les personnes âgées de plus de 16 ans selon l'Agence régionale de santé. Une précision qui n'avait pas été délivrée jusqu'à ce mardi et qui explique sans doute ces refus observés. "L'objectif est de prioriser les personnes les plus âgées que nous n'avions pas touché jusqu'à présent" explique ce mardi la préfecture d'Indre-et-Loire. "Nous reconnaissons que ce n'est pas forcément adapté à ce public [les adolescents de moins de 16 ans, ndlr]. Ce ne sont pas les mêmes seringues et cela prend plus de temps en terme administratif."

Le médecin a pris une décision "qui n'est pas répréhensible", "il n'y a pas faute"

Un défaut d'information que regrette le docteur Géniès, vice-président du Conseil de l'Ordre des médecins d'Indre-et-Loire, qui a contacté le médecin présent samedi à Bléré : "Il n'y a pas de faute, il y a probablement eu un manque de communication qui a mis le médecin dans une situation un peu difficile. Les vaccibus sont habituellement prévus pour aller vacciner des gens qui ne vont pas se déplacer. Au départ, le médecin s'est déplacé avec une logistique qui n'était probablement pas adaptée à prendre en charge les 175 personnes qui sont venues."

Vacciner des moins de 16 ans n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît - Dr Géniès du Conseil de l'Ordre des médecins d'Indre-et-Loire

Toujours selon le docteur Géniès, "on doit prendre plus de précautions sur l'interrogatoire prévaccinal des moins de 16 ans, on doit utiliser un matériel particulier en terme d'aiguilles, on doit faire un prélèvement sanguin pour voir si cette population ne doit bénéficier que d'une dose... vacciner des moins de 16 ans n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît." Donc selon lui, le médecin présent dans le vaccibus "ne disposait pas de tous ces éléments techniques". "Il y a eu effectivement un tri de fait sur des arguments médicaux et logistiques qui tenaient la route. Il a peut-être eu une formule maladroite, mais sur le fonds, il a pris une décision qui n'est pas répréhensible" conclut le docteur Géniès, tout en précisant que ce médecin est engagé depuis le début de la campagne vaccinale.

La préfecture d'Indre-et-Loire confirme de son côté qu'il "va falloir adapter les modalités d'organisation" de ce vaccibus, qui continue de parcourir la Touraine au moins jusqu'à la fin de cette semaine.