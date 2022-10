Adrien Quatennens bientôt exclu du groupe LFI ?

Adrien Quatennens et Jean-Luc Mélenchon.

Des parlementaires insoumis ont l'intention de réclamer l'exclusion d'Adrien Quatennens du groupe LFI le temps de la procédure judiciaire, selon les informations recueillies ce vendredi par le service politique de franceinfo.

ⓘ Publicité

En retrait depuis mi-septembre

Adrien Quatennens s'est mis en retrait de la coordination de LFI mi-septembre après avoir reconnu des violences contre son épouse, qui a depuis déposé plainte. Il n'a pas siégé au Parlement depuis. Il est officiellement en arrêt maladie mais il continue de prendre part aux scrutins en votant, notamment, les amendements au projet de loi de finances (PLF, actuellement étudié à l'Assemblée nationale), après avoir délégué son vote à un autre parlementaire.

Sur le site de l'Assemblée, Adrien Quatennens a l'activité d'un député ordinaire, sauf qu'il n'est pas présent dans l'hémicycle. L'élu LFI a délégué son vote à un autre député de son groupe, ce qui a pour effet d'agacer plusieurs autres insoumis.

je suis très en colère

"Je suis très en colère", a dénoncé à franceinfo l'un d'entre eux. L'élu LFI compte bien demander des explications ainsi que le nom du collègue qui vote à la place de l'ancien coordinateur national, à l'occasion d'une réunion de groupe la semaine prochaine. "Il faut qu'on en parle, on ne peut pas mettre ça sous le tapis", poursuit-il. Un cadre de LFI ajoute : "On aurait dû prendre une décision claire dès le début, maintenant il faut agir sinon on restera vulnérable."