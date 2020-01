La Plagne : 86 personnes évacuées d'un télésiège en moins de deux heures

86 personnes ont été évacuées du télésiège le Carella jeudi après-midi dans la station de La Plagne, en Savoie. Le système de sécurité de l'appareil a détecté un problème de frein. En une heure et quart tout était réglé ! Des évacuations ont été effectuées par hélicoptère et par le sol.

Les sensations étaient fortes ce jeudi après-midi à la station de La Plagne. Vers 15h45, le télésiège le Carella, qui dessert le sommet de La Roche de Mio, s'est brusquement arrêté. Le système de sécurité de l'appareil a détecté un problème au niveau du système de freinage. 86 personnes se trouvaient sur le télésiège à ce moment-là.

Deux hélicoptères mobilisés

"On a lancé l'évacuation vers 16h15, et vu que la nuit tombe assez rapidement, on a fait venir deux hélicoptères, dont un de la CRS Alpes", détaille Thierry Richermoz, directeur des remontées mécaniques de La Plagne, "dans le même temps, on a lancé des évacuations au sol, ça a pris en tout une heure et quart". 25 sauveteurs des remontées mécaniques et une quinzaine de pisteurs ont été mobilisés.

Thierry Richermoz, directeur des remontées mécaniques de La Plagne Copier

Hier soir, tout le monde était réuni pour faire le point : certains skieurs en redemandaient encore !