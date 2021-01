Aérodrome Toulouse - Balma - Lasbordes : des riverains agacés par le bruit réclament des solutions

On compte jusqu'à 60 000 décollages et atterrissages par an à l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes

Ils en ont marre d'entendre le bruit des avions, toute la journée : plusieurs habitants, riverains de l'aérodrome de Toulouse-Balma-Lasbordes, sont agacés, et ont sollicité plusieurs élus pour tenter de régler le problème. Chaque année, le site accueille jusqu'à 60 000 décollages et atterrissages, notamment ceux des membres de l'aéroclub. En réponse, l'association des usagers de cet aérodrome a lancé une pétition fin octobre dernier sur le site internet Change.org, pour défendre leur site et son activité. Une pétition déjà signée plus de 3 400 fois.

Pas de demande de fermeture, mais de réduction du bruit

Pourtant, les habitants gênés par le bruit ne demande pas la fermeture de l'aérodrome ou son déménagement. En tous cas pas dans le quartier de Vidailhan, à Balma, qui se trouve juste sous passage des avions. Pascal, secrétaire de l'association des habitants du quartier l'explique clairement : ce qu'ils veulent, c'est changer par exemple la pratique des pilotes, pour réduire les nuisances sonores: "en mettant moins plein gaz" par exemple, explique Pascal.

La problématique des nuisances sonores aux abords de l'aérodrome n'est pas nouvelle, mais elle a pris de l'ampleur l'année dernière, en pleine crise sanitaire : "Lorsque l'on est sorti du premier confinement, on espère ne pas revivre ça, il y a eu un effet d'aubaine pour les pilotes, une nécessité de voler, qui a accentué la problématique." explique Pascal. Le secrétaire général de l'association des usager de l'aérodrome, Fabrice Escaffit, reconnaît qu'il y a eu par moment des pics d'activité, avec jusqu'à une centaine de décollage et d'atterrissages par jour au mois de novembre par exemple.

Le maire de Balma, Vincent Terrail-Novès tient, lui, à souligner que des efforts sont déjà faits pour réduire le bruit des appareils. : "Des silencieux ont été installés (...) Très souvent, les avions les plus bruyants ne sont pas forcément ceux de l'aérodrome de Lasbordes". En cas de fortes nuisances sonore, l'élu appelle les habitants à relever le numéro inscrit sur tous les appareils, et à signaler cette nuisance à la métropole de Toulouse, qui peut ensuite exiger la mise en place de silencieux.