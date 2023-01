Aéroport Bordeaux-Mérignac : les riverains s'inquiètent de l'augmentation du nombre de vols

Regain d'inquiétudes chez les riverains de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Depuis la chute du trafic liée au Covid, le nombre de vol s'intensifie de jour en jour, et les nuisances sonores avec. Un document de la préfecture publié pendant les fêtes, le 21 décembre, sème le trouble. Ce Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de l’aéroport Bordeaux Mérignac projette à terme 122 000 vols par an, quand le record s'est établit en 2019, à 84.000 vols.

2019 a déjà été une année noire pour les riverains de l'aéroport. "En pleine saison, on a un avion toutes les 4 minutes, là on en aurait un toutes les 2 minutes ? C'est une catastrophe. 2019 c'était déjà à la limite du supportable. Mais ils continuent à annoncer des nouvelles destinations", peste Pierre Arnal, vice président de l'association eysino-haillanaise de défense contre les nuisances de l'aéroport.

La cadence des vols s'est réellement accélérée ces derniers mois comme en témoigne la maire du Haillan Andréa Kiss. "On sent bien depuis cet été qu'il y a de plus en plus de vols. Dès que le printemps va revenir, on sait qu'on aura à nouveau des mouvements très important de décollage, d'atterrissage. Ce qui a un impact. Toutes les études montrent que les riverains des aéroports qui souffrent de ce bruit ont une espérance de vie un peu plus courte", explique-t-elle.

Objectif 84.000 vols par an

Une tribune a par ailleurs été publiée dans les colonnes du Monde en décembre 2022 pour alerter sur les risques liés à ces nuisances sonores permanente, "la surexposition au bruit aérien fait exploser les maladies cardio-vasculaires avec, pour chaque augmentation de 10 décibels, un surcroît de mortalité évalué à 18 % et allant jusqu’à 28 % pour l’infarctus du myocarde. C’est l’espérance de vie qui est menacée avec, en première ligne, les populations riveraines des aéroports", peut-on lire.

La maire du Haillan qui se montre aux côtés de l'association ne compte pas en rester là et espère interpeller les autorités : "On va réitérer nos revendications. Nous l'aéroport on vit avec, on sait que c'est un acteur économique important, pour autant son développement ne peut pas se faire au détriment des populations. Nous avons cette revendication d'être un peu plus associés au modèle de développement, notamment sur toute la question des vols low-cost. Ce sont quand même eux qui tirent le trafic vers le haut." Elle demande également l'arrêt des vols de nuit. L'aéroport de Bordeaux-Mérignac confirme à France Bleu Gironde, l'objectif d'ici 5 ans d'atteindre à nouveau 84.000 vols par an. Mais au delà, les chiffres ne semblent "pas réalistes", nous dit-on.

Une réunion publique est organisée par l'association eysino-haillanaise de défense contre les nuisances de l'aéroport, le 21 janvier à 10h30, à Eysines. Une manifestation "pacifique" devant l'aéroport est aussi prévue le 18 mars prochain.