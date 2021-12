Aéroport de Chambéry : les avions arrivent à vide, les Britanniques repartent

Ce mardi à l'aéroport de Chambéry, quelque 1.200 Britanniques sont montés dans les onze avions prévus pour rentrer de vacances. Des appareils arrivés à vide à cause des restrictions de voyage entre la France et le Royaume-Uni.

Drôle de journée à l'aéroport de Chambéry. Ce mardi, onze avions ont atterri en provenance du Royaume-Uni, à vide, pour permettre aux touristes britanniques arrivés il y a une semaine de repartir. Désormais, plus aucun vol commercial ne circule entre la France et le Royaume-Uni, jusqu'au 8 janvier minimum.

Dans le hall de l'aéroport ce mardi, 1.200 Britanniques heureux d'avoir pu passer une semaine au ski, juste avant l'entrée en vigueur des restrictions. Charly et Tom ont passé une semaine sur les pistes de La Plagne. "C'était super, il n'y avait pas grand monde sur les pistes, pas de queue en bas des remontées mécaniques, de la bonne neige et beaucoup de bières", s'amusent ces deux amis du Yorkshire. Ils sont chanceux et ils le savent. "Tous nos amis sont jaloux, rigolent-ils. Ils devaient arriver samedi et donc c'est foutu."

Plus de vols commerciaux avant le 8 janvier

Pour l'aéroport de Chambéry, il n'y a donc plus de vols commerciaux avant janvier. "Nous attendons les nouvelles informations concernant les mesures gouvernementales après le 8 janvier, explique Mylène Leuly, la directrice de l'aéroport. On reste optimiste et on sera prêt pour accueillir les Britanniques quand ils pourront revenir." En attendant, seuls les vols d'affaire vont faire tourner l'aéroport, au nombre de 80 par jour. Un centre de test a tout de même ouvert ce mardi à l'aéroport, et il le restera pour les habitants des Pays de Savoie.