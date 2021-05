Aéroport de Nantes-Atlantique : reprise progressive du trafic aérien, plus de 70 destinations cet été

Depuis l'aéroport de Nantes-Atlantique, vous pourrez rayonner partout en Europe cet été. À partir de la mi-juin, 74 destinations seront proposées dans 20 pays différents. Pour l'heure, le trafic reste réduit. "Aujourd'hui on tourne entre 20 et 30 mouvements par jour, contre plus de 100 en 2019", explique Laurent Noirot-Cosson, directeur commercial et marketing de l'aéroport de Nantes-Atlantique. La prochaine étape de la reprise aura lieu le 15 juin, puis "l'activité sera pleine et entière début juillet" dixit Laurent Noirot-Cosson.

Les destinations ensoleillées seront très nombreuses cet été depuis l'aéroport de Nantes-Atlantique. - Communiqué Nantes-Atlantique Aéroport

Au moins un vol vers la Corse par jour

La France restera la destination la plus desservie cet été, avec par exemple des vols tous les jours vers la Corse et Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari. Les trois pays étrangers les plus desservis seront l'Espagne (Madrid, Barcelone, Alicante, Malaga, Séville, Valence et 6 îles), le Portugal (Faro, Funchal, Lisbonne, Porto) et la Grèce (Athènes, Corfou, Héraklion, Rhodes, Santorin).