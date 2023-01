Aéroport de Nantes : cinq ans après l'arrêt de Notre-Dame-des-Landes, le bilan "pas très glorieux" de l'État

Cinq ans après l'abandon de Notre-Dame-des-Landes , c'est toujours le flou autour du réaménagement de l'aéroport de Nantes . Le 17 janvier 2018, le gouvernement de l'époque sifflait la fin de l'histoire et promettait 500 millions de travaux avec entre autres l'allongement de la piste d'atterrissage et des mesures pour limiter autant que possible les nuisances sonores pour les riverains. Cinq ans plus tard, le maire de Saint-Aignan de Grand Lieu, Jean Claude Lemasson constate que les dossiers n'avancent pas et déplore un bilan "pas très glorieux" de l'Etat.

"De délais en délais, on voit bien que l'Etat a des difficultés, la grande région et la métropole nantaise ont besoin d'une grande infrastructure aéroportuaire", rappelle Jean-Claude Lemasson. "Or, avec ce statu quo, les acteurs économiques sont freinés. Mais ça bloque aussi les dispositions qu'on devrait prendre pour améliorer les conditions de vie des riverains."

Seule avancée : le couvre-feu la nuit ?

La seule avancée concrète reste l'instauration depuis avril 2022 d'un couvre-feu nocturne , "c'est effectivement une avancée notable, mais encore faut-il qu'il soit respecté, ce qui n'est pas toujours le cas".

Reste aussi la réalité géographique, rappelle l'élu : "Le projet de NDDL prévoyait un objectif de neuf millions de passagers sur un site avec une emprise au sol de 1200 hectares. Pour Nantes Atlantique, on parle de 14 millions comme objectif et on est sur 320 hectares seulement, ça restera toujours un aéroport urbain. Allonger la piste ne réglerait en rien les problèmes", estime Jean-Claude Lemasson qui, avec une vingtaine de maires des communes voisines, a écrit une lettre à la Première ministre Elisabeth Borne avant l'été. Lettre restée sans réponse pour le moment.