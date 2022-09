Aéroport de Nantes : les maires de trois communes riveraines dénoncent le non respect du couvre-feu

"J'ai reçu tout l'été des plaintes des riverains, ils en ont ras le bol et je les comprends", confie Sandra Impériale. La maire de Bouguenais signe avec ses homologues de Rezé et de Saint-Aignan de Grand Lieu, une lettre ouverte à destination de neuf compagnies aériennes qui ont été recensées comme ayant opéré des vols qui n'ont pas respecté le couvre feu nocturne en vigueur à Nantes.

Depuis le 8 avril dernier en effet, aucun avion ne peut décoller ou atterrir à Nantes entre minuit et 6 heures du matin, sauf exception liées à des conditions exceptionnelles, notamment des aléas climatiques.

C'est intolérable de pas respecter ce qu'on a négocié

Or, si on en croit le Coceta, ( le collectif des citoyens exposés au trafic aérien) ce sont 105 vols "hors les clous" qui ont été recensés en juillet et août. Des vols opérés par neuf compagnies différentes. "Alors même qu'en avril, le premier mois d'existence du couvre feu il y en avait déjà eu 35, ça veut dire que la situation s'aggrave", s'agace Sandra Impériale, "c'est intolérable de passer du temps à négocier, à discuter, à mettre au point un règlement et ensuite de ne pas respecter ce qu'on a négocié".

Dans leur courrier, les élus appellent donc les compagnies concernées "à instaurer un dialogue, aujourd’hui regrettablement inexistant." S’ils entendent "le désir de reprise d’activités après la période particulièrement compliquée que nous avons traversée durant la crise sanitaire" les maires des trois communes rappelle qu'il en va de "la santé des habitants et du cadre de vie de leur territoire".

Ces élus mettent aussi en avant les délais entre le signalement d'un vol nocturne et le résultat de l'enquête menée sur ce vol. "Il y a 18 mois d'instruction pour chaque signalement, ce n'est pas acceptable !", explique encore la maire de Bouguenais. "On ne peut pas attendre un an et demi une éventuelle sanction alors que c'est cet été que les riverains ont été pénalisés. Ces délais sont incompréhensibles" , conclut Sandra Impériale pour qui ce courrier est "une première alerte". "Nous n'en resterons pas là" promet-elle.