Aéroport de Nantes : les remises de gaz des avions "font trembler les murs" à Rezé

Plus de 80.000 personnes voient défiler au-dessus de leurs fenêtres les avions au décollage ou à l'atterrissage de l'aéroport de Nantes. En début de semaine, une dizaine d'avions ont été déroutés à cause du mauvais temps. Ce samedi 5 août, à nouveau, plusieurs avions ont été déroutés, à Brest, La Rochelle et Bordeaux, après plusieurs tentatives d'atterrissage, à cause du manque de visibilité. Un vol en provenance de Fez (Maroc) s'est notamment posé à Brest, deux autres venant de Lyon et Amsterdam sont finalement partis vers Bordeaux en fin de matinée.

ⓘ Publicité

"Une vibration qui se propage dans les murs"

Avant de repartir, ces avions ont tenté plusieurs fois d'atterrir, en attaquant la descente puis en remettant les gaz par manque de visibilité : ce sont les remises de gaz. Ces manœuvres sont très impressionnantes et bruyantes pour les habitants qui vivent en dessous des couloirs aériens, comme à Rezé. "Ils remettent les gaz en face de ma fenêtre", raconte Aurélie. Elle habite entre la mairie et la Trocardière à Rezé, le long du ruisseau de la Jaguère, juste sous le couloir aérien. "Par temps humide, ça fait une sorte de caisse de résonance. C'est une vibration très basse qui se propage dans les murs, ça fait vibrer les murs de la véranda. Au début, on pense que c'est l'orage qui arrive, mais non. Les avions tentent d'atterrir, et on a seulement 3-4 min de répit entre chaque passage." En été, l'aéroport de Nantes voit passer une quinzaine d'avions par heure.

L'atterrissage est en effet compliqué à l'aéroport de Nantes, notamment quand le vent vient de l'ouest, car les avions doivent survoler Nantes. Or, dans ce sens-là, il n'y a pas de système de guidage de haute précision (ILS) implanté au niveau de la piste. Et dans cette configuration, les pilotes doivent voir le début de la piste pour pouvoir atterrir. De plus, une nouvelle contrainte dans les règles d'atterrissage a été décidée depuis janvier.

loading

Des avions même la nuit

"Mon mari ne dort plus, on met les boules Quies à partir de 6h du matin, et là, on est en train de changer la vitre", soupire Aurélie. Le couvre-feu, de minuit à 6h, n'est souvent pas respecté. "Il y a des décollages à 2h15 du matin, 2h30... Vous, quand vous passez au feu rouge, vous êtes en dehors des clous, les policiers ne se demandent pas si vous êtes passés à une ou deux secondes du feu, vous avez une amende ! Ici ce n'est pas respecté."

Pourtant, des amendes, jusqu'à 16.000 euros, ont été prononcées, mais jamais payées. "Les compagnies font toujours appel", explique Paolo Ferreira, habitant de Trentemoult et président du Coceta, le collectif des citoyens exposés au trafic aérien. "Pour vous donner une idée, plus de 60 vols n'ont pas respecté le couvre-feu en juillet. En août, en 4 jours, déjà 11. L'arrêté a été écrit à Nantes de manière à ce qu'une compagnie, pour des raisons indépendantes de sa volonté, puisse reprogrammer un de ses vols pendant la période de couvre-feu. Les raisons ne sont pas clairement définies. Une panne d'équipement qui met en retard le chargement de la soute, un malaise d'un passager à 23h55, la météo... En fait, dans presque tous les cas de figure, la compagnie évoquera une raison qui n'est pas liée à elle", explique Paolo Ferreira.