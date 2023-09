Aéroport de Nantes : "On va garder un aéroport de seconde zone"

Le projet au réaménagement de l'aéroport de Nantes prend un sérieux coup dans l'aile. Ce jeudi, on a appris la décision de l'État d'annuler l'appel d'offre lancé en 2019 pour désigner le concessionnaire chargé des travaux. L'allongement de la piste serait, lui aussi, abandonné. Dans tous les cas, les travaux annoncés après l'abandon du projet de transfert à Notre-Dame des Landes prennent encore un gros retard. Une réunion se tiendra lundi matin à la préfecture de Loire-Atlantique, en présence du ministre des Transports, Clément Beaune.

"Déçus mais pas surpris"

"Nous sommes déçus, mais pas surpris, déclare ce vendredi le porte-parole de l'association des Ailes pour l'Ouest, Mathias Crouzet. On va garder un aéroport de seconde zone dans une ville et dans une région qui se veulent attractives. On retourne au statu quo." L'association demande de la "transparence" et "un calendrier ferme" sur la question du réaménagement de Nantes Atlantique. "Mais malheureusement, je dirais qu'on a été mené en bateau depuis plusieurs années sur ce dossier. Donc est-ce qu'on peut encore attendre quelque chose de ce gouvernement ou est-ce qu'il faudra attendre une prochaine majorité pour retravailler sur le sujet ?", s'interroge Mathias Crouzet.

"C'est une catastrophe !"

"C'est une catastrophe pour le territoire de la métropole et de la région !, réagit pour sa part la maire de Bouguenais, commune où se situe l'aéroport Nantes Atlantique. C'est encore au moins deux ans d'attente, avec un échec total sur la négociation, des réunions qui n'en finissent plus, pour aboutir à rien du tout !" Sandra Impériale insiste sur la "dangerosité" de l'aéroport et les fortes nuisances pour les riverains. "Ce sont eux qui trinquent, et on dirait que tout le monde s'en fiche", lâche-t-elle.

Une colère partagée par la CPME des Pays de la Loire qui s'interroge : "Y a-t-il un pilote dans l'avion ?" Dans un communiqué publié ce vendredi, la Confédération des petites et moyennes entreprises pointe un "aéroport déclassé", une "région délaissée" et des "citoyens bafoués" par l'État. "C'est tout un territoire qui est impacté, à court, moyen et long terme. Alors qu'avec un "tout petit" kilomètre de piste, on se connecte au monde !"