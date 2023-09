Aéroport de Nantes : Volotea affirme beaucoup mieux respecter le couvre-feu

En 2023, environ un avion de Volotea a atterri en pleine nuit à l'aéroport Nantes Atlantique chaque semaine. Au total, 52 vols de la compagnie aérienne espagnole à bas coût n'ont pas respecté le couvre-feu depuis début janvier. "On est très conscient de l'importance du sujet pour les riverains, et de son impact au niveau local", souligne ce mercredi le PDG de Volotea, Carlos Muñoz, qui met en avant les bons résultats en la matière de sa compagnie.

"Une réduction de 94%"

Avant la mise en place du couvre-feu, en 2019, près de 900 vols atterrissaient après minuit. "Et cette année on est à 52. Donc c'est une réduction 94%. On a réduit d'une façon très forte", se félicite le patron de la compagnie aérienne. Si l'on compare les chiffres annoncés par Volotea sur un an, là encore la baisse est importante : 52 vols après minuit en 2023 contre 189 en 2022.

"Ce n'est pas encore satisfaisant, on continue à travailler avec l'aéroport, avec tous les régulateurs, chacun dans son rôle, pour aller vers le plus proche de zéro [dépassement du couvre-feu]. Mais arriver à zéro, ça aurait un coût de connectivité pour la région, d'après nous, énorme", poursuit Carlos Muñoz.

Selon le PDG, la majorité de ces entorses au couvre-feu, environ deux tiers, sont liées à des causes externes, comme la congestion du trafic ou les conditions météo. Le tiers restant est lié à des causes internes à la compagnie, comme des problèmes techniques. Quant aux pistes d'amélioration, il s'agit d'améliorer la programmation des vols pour mieux anticiper.

Atterrissages avant 23h

"Déjà, on a programmé tous les atterrissages avant 23h. Ça nous laisse une marge d'une heure", rappelle Carlos Muñoz. Et dans certains cas, ce dernier affirme que Volotea peut encore avancer l'heure d'atterrissage des vols à Nantes. Dans d'autres cas, la compagnie fonctionne avec un avion et un équipage "de réserve" sur place (comme c'est le cas à Nantes), pour palier les problèmes techniques sur un appareil.

Enfin, il s'agit pour Volotea d'"essayer de mieux anticiper dans quels types de rotations ou dans quelles destinations il pourrait y avoir un problème, pour le solutionner avant qu'il n'arrive".

Un nouvel avion à Nantes

En 2024, Volotea affiche une nouvelle fois sa volonté de miser sur Nantes, plus grosse base de la compagnie aérienne. Elle étoffe sa flotte nantaise d'un avion supplémentaire, soit neuf appareils au total (dont un avion "de réserve"). Une trentaine d'emplois directs vont ainsi être créés dans la région, ce qui portera leur nombre à 240.

En 2024, la compagnie annonce une offre vers et à destination de Nantes en hausse de 20%. Elle desservira 12 pays et une cinquantaine de destinations. Les dernières en date sont Porto, Lisbonne, Marrakech, Stuttgart et Agadir. Avec plus de 12.000 vols prévus l'an prochain depuis et vers l'aéroport Nantes Atlantique, Volotea proposera près de 2 millions de sièges à ses clients, en hausse de 10% par rapport à 2023.