Aéroport de Tours : les avions seront contrôlés depuis Toulouse, une première en France

Les avions qui décollent et atterrissent à Tours seront bientôt contrôlés à distance !

Une tour de contrôle digitale va faire son apparition à l'aéroport de Tours l'an prochain. Les décollages et atterrissages des avions seront contrôlés depuis Toulouse, à 500 kilomètres d'ici. La direction générale de l'aviation civile a confirmé l'information à France Bleu Touraine. Les travaux commenceront au début de l'année, la tour sera ensuite opérationnelle mi-2023 pour rentrer en service un an plus tard, courant 2024.

Des contrôleurs à 500 kilomètres de distance

Le principe est simple : 18 caméras seront installées sur une sorte d'antenne d'une vingtaine de mètres de haut, un mat qui devrait être construit dès le début de l'an prochain. Grâce à ces caméras, les contrôleurs basés dans le sud-ouest auront ainsi la même vue que celle que leurs quatre collègues tourangeaux ont par leur fenêtre : "Ils vont assurer le même travail que s'ils étaient physiquement à Tours" explique Cyril Godeaux, directeur du Syndicat mixte de l'aéroport tourangeau. Pour bien s'assurer que jamais la connexion ne sera perdue, tout va être doublé : deux opérateurs internet et deux arrivées de câbles physiques pour la fibre optique. Au cas où, l'un des deux systèmes tomberait en panne.

Pour la direction, cette tour est garante du maintien de l'activité de l'aéroport, activité qui avait été un temps remise en question au moment du départ de la base militaire l'an dernier.

Une première en France

Ce système est une première en France, mais pas en Europe ! Cela fait déjà quelques années que le dispositif est bien rodé, dans les pays nordiques notamment, mais aussi plus récemment en Angleterre et en Belgique. "Le fournisseur de ce système de visualisation sera l’industriel autrichien Frequentis" explique la direction générale de l'aviation civile.

En 2021, la Direction des Services de la Navigation Aérienne (DSNA) de la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC) a lancé un projet de Remote Tower Center (RTC), pour contrôler, à distance depuis Toulouse-Blagnac, jusqu’à cinq aérodromes régionaux. Le premier terrain contrôlé sera donc Tours, en 2024.