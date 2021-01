Aéroport Nantes-Atlantique : les élus locaux dénoncent la lenteur du projet de réaménagement

Ils réclament plus de concertations sur le projet de réaménagement de l'aéroport, et demandent des actions urgentes pour les riverains toujours victimes des nuisances sonores des avions.

"L'État nous marche dessus", s'agace le maire de Saint-Aignan de Grand Lieu. Jean-Claude Lemasson participait ce mercredi 20 janvier a une conférence de presse aux côtés des maires de Rezé (Hervé Neau), Bouguenais (Sandra Impériale) et de la député de la majorité de la 4ème circonscription de Loire-Atlantique Aude Amadou. Ces élus locaux se sont réunis pour dénoncer la gestion du réaménagement de l'aéroport Nantes-Atlantique, au point mort selon eux depuis trois ans et l'abandon du transfert vers Notre-Dame-des-Landes. "On nous invite à participer à des réunions de travail, mais rien n'en sort, ajoute Jean-Claude Lemasson. Du coup on ne sait plus ou se retrouve ce dossier. Il faut absolument que le gouvernement ou le président de la République tape du poing sur la table pour le remettre au-dessus de la pile."

Un couvre-feu pour les avions

En 2019 Jean-Baptiste Djebarri alors secrétaire d'Etat aux Transports avait présenté une série de mesures pour le réaménagement de l'aéroport. Notamment pour limiter les nuisances sonores avec un couvre-feu pour les avions. "On attend toujours des décisions fortes d'interdiction ou de limitation des vols nocturnes. Car les personnes veulent dormir huit heures par nuit et vivre de manière correcte", critique la maire de Bouguenais Sandra Impériale. Autre dossier sensible qui traîne : le fonds d'indemnisation pour financer les travaux d'insonorisation des logements. L'État accorde un million d'euros par an mais les demandes des habitants s'élèvent à 8 millions d'euros selon ces élus locaux.

Le Covid a-t-il tout changé ?

Depuis le début du projet de réaménagement, le Covid-19 est passé par là et change la donne d'après les élus locaux. Selon eux l'objectif de 11 millions de passagers par an fixé par l'État est maintenant "anachronique". C'est ce que confirme Aude Amadou, député LREM : "Il y a des déplacements qui ne seront plus obligatoires, qui pourront se faire via des conférences, avec ce que tout le monde a développé pour le télétravail. Aujourd'hui, c'est le moment opportun de porter un autre projet pour la plateforme aéroportuaire de Nantes-Atlantique."

Pour le maire de Saint-Aignan de Grand Lieu, cette réinvention doit passer par une remise en question de tout le projet. "Il faut tout revoir. Cette infrastructure n'est plus entendable, d'autant plus depuis le Covid. L'idée, c'est d'être plus efficient. Par exemple certains jour de la semaine entre 19h30 et 20h05 il y avait trois avions qui faisaient Nantes-Lyon... et ils étaient à moitié pleins", assure Jean-Claude Lemasson. Ces élus réclament un développement du ferroviaire autant que possible, pour substituer certains trajets d'avions par le train et ainsi réduire le trafic.