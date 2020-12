Aéroport Toulouse Blagnac : 6 millions de passagers en moins et une année comparable à 1989

Le président du directoire de l'aéroport de Toulouse Blagnac Philippe Crébassa fait le point sur l'année 2020 et sur la baisse d'activité à l'aéroport. Il compte seulement 3 millions de passagers pour le moment et espère évidemment un allègement des contraintes pour Noël.

L'aéroport de Toulouse Blagnac ouvre ce jeudi matin un centre de tests antigéniques et se prépare à accueillir les voyageurs des vacances de fin d'année. On revient sur cette année extrêmement compliquée avec le président du directoire de l'aéroport de Toulouse Blagnac Philippe Crébassa. Le directeur toulousain insiste sur le fait que tout le secteur souffre et a besoin de la bouffée d'air de Noël. " C’est une période très difficile pour tous les acteurs du transport aérien. Une étude montre estime que 200 aéroports en Europe pourraient être en cessation de paiement dans les mois à venir. Donc nous avons besoin d’un allègement des restrictions de circulation au moins en Europe."

30 destinations pour Noël

Les chiffres qui se dessinent pour l'année 2020 sont terribles. Mais tout est prêt pour une petite reprise pour Noël à Toulouse. " Nous avons fini le mois de novembre à 9 % de notre trafic tel qu’il était en 2019 et nous nous sommes préparés à offrir les meilleures conditions de voyages à nos passagers qui pourraient partir vers 30 destinations contre 10 actuellement."

Et s'il faut comparer avec les autres années, il faut remonter très loin pour trouver des chiffres aussi bas : " Quand on regarde les chiffres entre le 30 mars et le 30 novembre le chiffre du trafic en moins a atteint 84 %. Nous espérons que le mois de décembre permettra une embellie. L’an dernier nous avons accueilli 9,6 millions de passagers contre 3 millions cette année. Ce qui nous ramène en volume d’activité à l’année 1989. Les clôtures de compte ne sont pas faites mais évidemment l’activité sera en perte. Mais l’aéroport va finir l’année avec une trésorerie sécurisée grâce au plan d’économie mis en place dès avril . Nous sommes soutenus avec tous nos actionnaires. Ils sont unanimes pour protéger l’emploi et l’entreprise. Et pour les protéger nous avons fait le choix de prolonger le chômage de partiel."

Et le directeur ajoute que la reprise normale du trafic n'est pas imaginée avant 2025.