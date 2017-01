Affaire Balotelli, le SCB en appelle à la responsabilité du supporter

Suite à l’incident dénoncé par l’attaquant Niçois samedi dernier, la condamnation de la LFP et différents communiqués, le sporting réagit enfin. Le club appelle le responsable des « cris de singe » à se dénoncer.

"On interdira de stade la personne qui a eu ce comportement"

Le message est très clair comme après l’incident face au Paris Saint Germain, le Sporting Club de Bastia appelle la personne qui a poussé des cris de singe à l'encontre du joueur niçois Mario Balotelli à assumer et à se manifester. A l’heure actuelle, les éléments dont dispose le club, dit-il, montrent que cela concerne une personne. Les dirigeants et leur avocat ont demandé l'ensemble des rushes du match à BeIN Sports et à Canal + pour rechercher la vérité. Mais selon Anthony Agostini le directeur des services généraux du SCB, "la tâche n'est pas simple et le club ne peut pas porter à lui seul la responsabilité d'actes qui peuvent se produire sur tous les terrains". Il s'exprimait ce lundi soir sur RCFM dans l'émission « Stonda Turchina ».

« Interdire à un supporter d’allumer un fumigène cela peut être possible en augmentant les fouilles, comme empêcher des gens de sortir des banderoles, l’empêcher de rentrer sur un terrain c’est possible…Mais empêcher un supporter, de dire ou ne pas dire quelque chose relève de l’impossible ! Aujourd’hui cette obligation de résultat qui pèse sur un club est plus énorme que jamais et difficile à vivre… Le seul moyen de faire en sorte que les choses reviennent à la normale, c’est que les personnes, qui savaient très bien qu’un cri de singe aujourd’hui vu les sanctions et le buzz fait sur ces dossiers là…on ne peut pas les faire dans un stade, assument ce comportement. Nous ce qu’on veut c’est que cela se passe de la même manière que contre Paris, sans minimiser mais sans non plus prendre un fardeau sur quelque chose qui peut se produire sur tous les terrains de ligue 1 et d’Europe ».