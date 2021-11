Affaire Burhan : la mairie de Rouen affiche son soutien à la famille par une banderole sur son fronton

La mobilisation de soutien à la famille Sallahu ne cesse de prendre de l'ampleur à Rouen. Amis, voisins, enseignants des enfants, associations s'opposent à l'expulsion du père, Burhan ,aujourd'hui hospitalisé dans un état psychologique préoccupant.

Burhan Sallahu, sa femme et leurs deux enfants, âgés aujourd'hui de 6 et 8 ans, sont arrivés en France il y 5 ans pour fuir les violences qu'ils subissaient au Kosovo. Ils ont d'abord dormi dans la rue tout en scolarisant les enfants, puis trouvé un logement, des emplois pour subvenir à leurs besoins. Une intégration réussie pour leurs nombreux soutiens et pourtant toutes leurs démarches pour obtenir des papiers ont échoué. Aujourd'hui Burhan est sous le coup d'une OQTF, obligation à quitter le territoire français avec interdiction de retour, sa femme pourrait subir le même sort, les enfants, eux, ont le droit de rester.

Une mobilisation face à une situation absurde

Le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol a décidé de s'engager lui aussi dans cette mobilisation. Il connaît bien la famille pour être parrain républicain des enfants, une initiative prise avant son élection au poste de maire et il dénonce aujourd'hui une situation absurde et contraire aux valeurs d'intégration de la République : "Je ne sais pas si Mejdi et Dalila deviendront Zinédine Zidane ou Marie Curie mais ce que je peux dire, c'est qu'ils méritent cette chance parce qu'ils sont exemplaires comme leurs parents".

Les critères de la circulaire Valls sont pourtant remplis

Il met également en cause aujourd'hui le préfet qui dispose d'une marge de discrétion pour régulariser cette famille. Ce que confirme son avocate, Me Cécile Madeline : "légalement, il a parfaitement la possibilité de le faire, il dispose d'un pouvoir souverain de régularisation". Ce pouvoir, c'est la circulaire Valls de 2012 qui prévoit que l'on doit admettre au séjour les personnes qui sont en France depuis au moins 5 ans et des enfants scolarisés. C'est le cas pour la famille de Burhan.

Est-ce la France que nous voulons ?" se demande Nicolas Mayer-Rossignol

Le maire de Rouen a décidé d'afficher aujourd'hui le soutien de la ville à la famille et surtout aux enfants Dalila (8 ans) et Medji (6 ans). Une grande banderole a été installée sur le fronton de l'hôtel de ville, on y voit leur photo, un résumé de leur situation avec cette question posée à tous : "Est-ce la France que nous voulons ?". Une pétition a également reçu 15 000 signatures dont celles de personnalités locales.

Une issue peut-être ?

Sollicitée, la préfecture de la Seine-Maritime répond par un communiqué que les démarches de Burhan et son épouse ont été rejetée par les autorités compétentes et que le préfet ne peut rien en l'état.

Elle estime toutefois que deux issues peuvent être examinées.

La première est la reconduite aux frontières de la famille complète, option non acceptable évidemment pour la famille.

La seconde est le dépôt d'une demande exceptionnelle d'admission au séjour sur production d'un contrat de travail. Ce sera fait selon l'avocat des Sallahu.