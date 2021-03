Affaire de harcèlement au CHU : le syndicat CGT dénonce un environnement de travail délétère

Deux semaines après la révélation d'une plainte pour harcèlement moral et sexuel contre un chef de service, le syndicat CGT Santé dénonce un environnement de travail délétère et propice au harcèlement.

Quinze jours après la révélation d'une plainte pour harcèlement moral et sexuel déposée à l'encontre du chef de service le professeur Henri Laurichesse, le syndicat CGT Santé dénonce un environnement de travail délétère et affirme avoir fait remonter d'autres cas de harcèlement auprès de la direction.

Eric Rodier, délégué CGT Santé, est aide-soignant et travaille au CHU depuis 36 ans. Il affirme que ce problème de harcèlement est en partie dû à un sentiment d'impunité chez certains chefs et encadrants au CHU : "Ils se sentent tout-puissants, 'je suis chef, rien ne peut m'arriver', il y a un vrai problème de management".

"C'est à la direction de protéger ses agents"

"Nous avons accompagné plusieurs agents victimes de harcèlement à la médecine du travail, continue-t-il, nous avons prévenu la direction (...) la direction doit protéger ses agents, elle le fait mais elle protège peut-être l'autre parti aussi."

Le délégué CGT Santé Eric Rodier décrit un environnement de travail où se mêlent harcèlement et burnout. Copier

Avec le stress et la surcharge de travail liés à la crise sanitaire, l'environnement de travail devient encore plus difficile selon Eric Rodier : "_On reçoit de plus en plus d'appels d'agents qui nous demandent comment faire pour démissionner_, ils ne veulent plus travailler dans ces conditions."

Suite à la révélation de la plainte contre le professeur Laurichesse, la direction du CHU a annoncé des mesures pour lutter contre le harcèlement, avec notamment le lancement d'une "politique de sensibilisation" et la création future d'une "ligne téléphonique de signalement". "On ne va pas les juger sur leurs intentions, réagit Eric Cordier, on espère que ça va marcher."