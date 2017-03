Affaire des raviolis à la cantine : la mairie de La Teste s'explique

Après le tollé provoqué par l'affaire des raviolis servis dans les cantines de La Teste, la municipalité tient à préciser les choses. 5 enfants dont les parents ne payaient pas les repas depuis plusieurs mois ont bénéficié de repas de substitution mais il s'agit de cas isolés.

C'est une solution radicale imaginée par la commune pour lutter contres les impayés de repas qui a provoqué un tollé quasi général. Mais aujourd'hui la mairie assume. C'est bien elle qui a demandé au prestataire de ses cantines, la Sogeres, de servir un plat de substitution, en l'occurrence des raviolis ou des cordons bleus, aux enfants dont les parents n'avaient pas réglé la note.

"Cette mesure est appliquée après les courriers d’usage, la réception et l’entretien des parents avec le personnel des écoles" explique dans un communiqué le maire de La Teste Jean-Jacques Éroles. Si des raviolis ont été servis à 5 enfants c'était pour répondre à l'urgence et ne pas les laisser sans repas ajoute le maire.

La mairie précise également que cette mesure concerne uniquement 3 familles et 5 enfants sur les 1.355 qui mangent tous les jours dans les cantines scolaires de la ville. Les enfants concernés bénéficient également d'une entrée et d'un dessert. Un argument qui a tout de même du mal à calmer l'indignation de certains parents à la sortie des écoles comme on peut l'entendre dans ce reportage.