Corse, France

Il est 20h50 le 6 février 1998, en compagnie de sa femme le préfet de Corse Claude Érignac quitte le palais Lantivy pour se rendre en voiture au théâtre le Kallisté pour assister à la représentation de la Symphonie Inachevée de Schubert. Il dépose son épouse devant le théâtre et va chercher une place. Il gare sa voiture, remonte l'avenue Colonna D'ornano à pied. A 21h06, il est abattu sur le trottoir d'une balle dans la nuque par un homme qui le suivait. Le préfet s'écroule, le tireur l'achève de deux balles dans la tête. Avant de s'enfuir en compagnie d'un autre homme, il dépose son arme à côté de la victime, en guise de signature. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les chaines de télévision interrompent leurs programmes.

C'est le début de l'affaire Érignac. Le 9 février, un groupe anonyme revendique l'assassinat. C'est le groupe qui avait commis des attentats à Vichy, Strasbourg et Pietrosella. Dans un communiqué de trois pages, il affirme avoir voulu abattre le symbole de l’Etat. L’Etat accusé d'avoir négocié et perverti le nationalisme corse. Un acte qui se veut politique et collectif. Le même jour à Ajaccio aux côtés de Lionel Jospin, le Président de la République Jacques Chirac donne le ton.

15 mois plus tard, les policiers interpellent plusieurs membres du commando qui seront tous condamnés à des peines qui vont de 15 ans à la réclusion criminelle à perpétuité. La perpétuité également pour Yvan Colonna, interpellé après plus de 4 ans de cavale, reconnu coupable d'avoir abattu le préfet, il continu de nier les faits.

Une enquête laborieuse sur fond de guerre des polices

L'affaire Érignac, c'est d'abord l'histoire d'une rivalité entre la police judiciaire et la DNAT, la division nationale antiterroriste. A Ajaccio, le commissaire Demetrius Dragacci est persuadé que le groupuscule qui revendique une action dite symbolique est composé de nationalistes à la dérive. Mais à Paris, Roger Marion persuade les juges antiterroristes de l'existence d'une piste agricole, une vengeance d’agriculteurs envers le préfet qui leur avait refusé des aides. Plus de 300 personnes sont interpellées, certaines gardées à vue 96 heures à Paris puis relâchées, d'autres placées en détention provisoire plus de deux ans, pour rien, Dragacci débarqué alors que la suite des événements allait lui donner raison.

Début 99, un nationaliste souffle un nom aux policiers: Alain Ferrandi. Ils exploitent tous les appels téléphoniques qu'il a passés le soir de l’assassinat. Les 21 et 22 mai 1999, ils arrêtent Didier Maranelli, Pierre Alessandri, Alain Ferrandi, et Marcel Istria. Mais le 23 mai à Cargèse Yvan Colonna, leur file entre les doigts. La veille dans le journal Le Monde le berger a appris que les policiers le soupçonnent d'avoir abattu le préfet. Il donne une conférence de presse avant de disparaître.

En juillet 2003, Yvan Colonna sera interpellé par le RAID dans une bergerie sur les hauteurs d'Ajaccio après plus de 4 ans de cavale. Le 4 juillet, dans un meeting à Carpentras Nicolas Sarkozy ministre de l'Intérieur prend la parole.

En juillet 2003, Alessandri et Ferrandi sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Ottaviani, Istria et Maranelli à 20 et 25 ans de prison, Versini à 15 ans. Andreuzzi et Castela, condamnés à 30 ans seront relaxés en appel. Yvan Colonna sera trois fois condamné à la perpétuité. Il a toujours nié avoir abattu Claude Érignac.

Dans l’ombre des procès et des hommages rendus au Préfet Érignac… sa famille

Dominique Érignac, sa veuve, a aujourd’hui 75 ans, Christophine, l’aîné des deux enfants du couple en a 45, elle est directrice du Mécénat au Musée du Quai Branly et Charles-Antoine, 41 ans, est avocat dans un cabinet international.

La première image du Clan Érignac, c’est cette famille collée derrière un cercueil recouvert du drapeau tricolore quittant la Préfecture d’Ajaccio. Les enfants avaient une vingtaine d’années quand ils ont appris par la radio l’assassinat de leur père. Comme des auditeurs, spectateurs ensuite des procès, des quatre procès. Six mois d’audience au total face à ceux qui revendiquaient un acte politique ou niaient y avoir participé. Une épreuve pour Charles-Antoine Érignac, il le confiait sur France 2 :

Très discrète, Dominique Érignac n’a jamais lâché que quelques mots aux médias durant les procès et au-delà. Elle assiste aux inaugurations de lieux au nom de son marin et continue de se battre pour que son assassinat ne soit pas effacé par une décision politique comme l’amnistie.

Dominique Érignac et ses enfants ne se sont jamais opposés à la remise en liberté ou au transfert en Corse des membres de commando. « C’est à la justice de prendre ces décisions » indique le clan Érignac. Tous les présidents et les ministres l’ont en tout cas entendu un jour où l’autre.

Les conséquences politiques

Des conséquences tout d'abord à court terme. C'est un électrochoc pour la société corse. Cinq jours plus tard, à Ajaccio et Bastia, à l'appel des femmes du Manifeste pour la vie, 40 000 personnes descendent dans la rue pour dire non à la violence politique. La réprobation est générale. Jean-Guy Talamoni lui-même condamne l'acte, sans condamner pour autant les auteurs. Les nationalistes – en proie alors à une guerre fratricide – sont pointés du doigt.

Dans la foulée, Bernard Bonnet est nommé préfet de Corse pour rétablir l'Etat de Droit, un passage dans l'île qui se conclura par la piteuse affaire des paillotes. Le sursaut républicain attendu n'aura pas lieu.

Aux territoriales de 98, qui seront annulées, puis de 99, les nationalistes, malgré leurs divisions, résistent. Corsica nazione obtient 8 sièges. Au final, l'assassinat du préfet Erignac est resté un acte isolé. Contrairement aux événements d'Aléria il n'y aura pas d'avant et d'après.

Le 13 décembre 99 débute le processus de Matignon, le dialogue avec Paris est renoué. Il faudra attendre 2014 pour que les clandestins déposent les armes.