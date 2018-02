Corse, France

PLA : Comment on gère un drame pareil, l’assassinat du plus haut représentant de l’Etat ?

JB : « J’étais proche du préfet Claude Érignac, je l’estimais beaucoup et nos relations avaient atteint un niveau de confiance et convivialité qui me rendait son contact facile. J’ai ressenti ce drame comme une immense douleur où se mêlait un sentiment de honte, la Corse avait fait ça, et un sentiment de tristesse car nous étions des victimes comme tous ses proches. »

PLA : Qu’est-ce que vous vous êtes dit en votre qualité de premier élu de la Corse ? Vous étiez désemparé ?

JB : « Certainement, mais je me suis senti responsable d’une communauté qui aurait des comptes à rendre. Je devais avoir une réaction de solidarité d’abord à l’égard de la famille éprouvée et de représentation de la collectivité qui ne pouvait pas être montrée du doigt et stigmatisée comme je m’attendais à ce qu’elle le soit. »

PLA : 20 ans après vous avez l’impression que le traumatisme, notamment dans la classe politique, est toujours présent ou pas ?

JB : _« Il n’est pas présent bien sûr comme au premier jour et moi, mais il reste encore ce sentiment partagé par le plus grand nombre qu’_un représentant de l’Etat, un préfet de la République ne peut pas être victime de quelque cause que ce soit. Nous ne pouvions pas concevoir qu’il y ait un drame de cette nature susceptible de rompre nos relations et l’harmonie et la confiance et la solidarité et l’attachement que nous portons aux valeurs de la République. »

PLA : Qu’est-ce que selon vous a engendré l’assassinat du préfet Érignac dans la société Corse ?

JB : « Disons que la Corse avait atteint un degré de violence et de réflexion qui pouvait conduire au pire et ce fut le pire…la raison a sans doute gagné bien des esprits. »

PLA : L’apaisement est là ?

JB : « Par rapport à ce drame nous vivons quand même une période de grand apaisement. Par rapport à la réflexion sur le devenir de la Corse c’est un débat politique qui n’a pas lieu d’être en ces circonstances. »