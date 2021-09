Affaire Grégory sur TF1 : l'avocat des époux Jacob très vigilant au respect de la présomption d'innocence

L'avocat des époux Jacob, grand oncle et grande tante du petit Grégory, sera très vigilant au respect de la présomption d'innocence de ses clients dans la série "Une affaire française". Diffusée sur TF1, la fiction dépeint le fiasco médiatico-judiciaire depuis la mort du petit garçon en 1984.

Le petit Gregory Villemin est mort en 1984. "Une affaire française", série en six épisodes sur TF1, retrace les premières années de cette affaire non résolue

Les producteurs n'en n'ont pas fini de s'intéresser à l'affaire Grégory : après France Télévisions et Netflix, c'est TF1 qui consacre une série de six épisodes à la disparition du petit garçon, retrouvé mort dans la Vologne en 1984. Invité de France Bleu Sud Lorraine, l'avocat des époux Jacob, grand oncle et grand-tante du petit Grégory un temps mis en examen, sera très vigilant au respect de la présomption d'innocence de ses clients.

Stéphane Giuranna, l'avocat des époux Jacob, ne regardera pas la série car il estime que "la Justice ne se fait pas devant la télévision, dans des séries où il y a un certain nombre d'approximations". Mais d'autres "le feront pour [lui]", précise-t-il, ajoutant qu'il a été approché par la production, tout comme ses clients, qui ont décliné la proposition.

Si une phrase porte atteinte à l'honorabilité des époux Jacob, ou à leur présomption d'innocence, évidemment que nous ne pourrons pas laisser passer cela - Stéphane Giuranna

Cette nouvelle fiction "ne préoccupe pas" ses clients, dont la mise en examen avait finalement été annulée. Marcel et Jacqueline Jacob avaient été interpellés en 2017, puis mis en examen, avant que cette décision ne soit annulée par la Justice, pour vice de forme.