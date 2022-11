Affaire Hanouna/Boyard : le député LFI va porter plainte contre le présentateur

Le député LFI Louis Boyard va porter plainte contre Cyril Hanouna, a-t-il annoncé ce lundi lors d'une conférence de presse, après les propos tenus par l'animateur dans l'émission "Touche pas à mon poste" jeudi dernier.

Sur le plateau de C8, le député et ancien chroniqueur de l'émission a critiqué le milliardaire conservateur et propriétaire de la chaîne, Vincent Bolloré, sur sa responsabilité dans l'appauvrissement de l'Afrique. "Toi t'es une merde" avait rétorqué l'animateur, après avoir traité le député d'"abruti", de "bouffon" et de "tocard". "Tu fais ton métier grâce à moi", a-t-il aussi lancé à Louis Boyard, qui a quitté le plateau sous les huées du public.

"La toute-puissance d'Hanouna qui pense pouvoir insulter et intimider une personne parce qu'elle critique son patron est inadmissible", a lancé Louis Boyard lors d'un point presse à l'Assemblée, sans préciser le motif de sa plainte. "Qu'on soit député ou non, un présentateur n'a pas à insulter quelqu'un en direct pour avoir critiqué le propriétaire de sa chaîne", a insisté le député Insoumis.

"Je vais porter plainte en ayant une pensée pour les millions de personnes qui ont été insultées" dans l'émission, "chaque fois que TPMP a invité l’extrême droite et qu’elle a tenu des propos racistes et islamophobes", précise aussi le député du Val-de-Marne sur Twitter.

La concentration des médias en question

Par ailleurs, le député LFI "demande solennellement" à la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, d'ouvrir "une commission d'enquête sur l'emprise de l'empire Bolloré" qui, outre C8, contrôle également la chaîne d'information Cnews et est aussi, via Vivendi, le premier actionnaire du groupe Lagardère qui possède Europe 1, Le Journal du Dimanche et l'hebdomadaire Paris Match. "La censure par l'argent empêche de critiquer les puissants", regrette-t-il. Il s'agit selon lui d'un "enjeu démocratique" car "les forces de l'argent contrôlent 90% des médias" français. Lors de sa conférence de presse, ce lundi, Louis Boyard a d'ailleurs de nouveau pointé du doigt Vincent Bolloré : "Il est essentiel que les médias conservent leur indépendance par rapport à ces milliardaires".

D'après la présidente de l'Assemblée, la question de la concentration des médias est effectivement "une question fondamentale dans une démocratie" et "il est important qu'on traite ce sujet". Yaël Braun-Pivet a souligné que le Sénat avait déjà conduit une telle commission d'enquête, qui avait débouché en mars sur 32 recommandations. Libre au groupe LFI à l'Assemblée d'user de son "droit de tirage" pour lancer à son tour une commission, souligne-t-elle. Le groupe LFI n'a pas évoqué à ce stade l'utilisation de ce droit, mais Louis Boyard a rappelé que son groupe a déposé une proposition de loi pour "mettre fin à la concentration dans les médias", en "limitant l'accès des actionnaires au capital des grands médias par le biais d'un droit d'agrément".

L'Arcom saisi par le groupe LFI

Le groupe LFI a également saisi l'Arcom, et Mme Braun-Pivet a indiqué s'être entretenue avec le président du gendarme de l'audiovisuel. Dimanche sur Radio J, la présidente de l'Assemblée nationale a déploré une séquence "dégradante pour le débat public et les personnes sur le plateau". De son côté, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a pris la défense du député : "Qu'on aime ou non Louis Boyard, qu'on partage ou non ses idées, il reste un élu. Il a le droit de s'exprimer comme il l'entend et on n'a certainement pas à l'injurier ou l'insulter", a-t-il dit dimanche sur BFMTV.

"La seule chose que je regrette, c'est de l'avoir insulté, c'est pas un bon exemple", a pour sa part assuré Cyril Hanouna sur Twitter dimanche soir, après avoir relayé des messages de soutien durant le week-end. "Pour le reste, je ne regrette rien et je défendrai toujours mes amis", a-t-il ajouté. Le député a proposé à Cyril Hanouna d_'"organiser un débat"_ dans son émission "au sujet des agissements de Bolloré en Afrique". "J'attends la réponse", l'a défié Louis Boyard.