Affaire Hanouna : "Il y a un réel besoin d'accompagnement" en Touraine pour la communauté LGBT

Après son canular jugé homophobe en direct sur la chaîne C8, Cyril Hanouna a ravivé les douleurs de l'après Manif pour tous selon l'association LGBT de Touraine. D'autant plus que le dispositif d'aide dans le département n'est pas assez important face à cette banalisation des attaques homophobes.

Cyril Hanouna sera reçu ce mercredi après-midi par Marlène Schiappa, la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes. Presque 15 jours après la diffusion d'un canular de l'animateur jugé homophobe. L'animateur de la chaîne C8 avait pris pour cible un jeune homme de 19 ans en direct à la télévision, via une fausse petite annonce de rencontre.

Le canular avait révélé l'homosexualité du jeune aux téléspectateurs. Il aurait été mis à la porte de chez lui par ses parents. Comment s'en sortir lors du rejet de son entourage ? Les chiffres sont glaçants : les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transexuelles (LGBT) se suicident en moyenne quatre fois plus que le reste de la population.

"Selon une étude américaine, les LGBT seraient en situation post-traumatiques à la sortie de l'adolescence" explique Mickael Achard, co-président de LGBT Touraine

Il refuse de louer son appartement à une personne transgenre

Dans le département, seule l'association LGBT existe, et depuis la Manif pour tous, la fréquentation explose : plus d'un millier de personnes l'an dernier sont venues chercher de l'aide. Son co-président Mickael Achard accueille de plus en plus de victimes d'attaques et de discrimination : "On a eu le cas d'une personne qui emménageait à Tours. Au moment de signer les papiers, alors que tout était acté auparavant, le propriétaire a refusé en voyant ses papiers d'identité, qui ne correspondaient pas à son apparence" explique-t-il.

Mickael Achard, le co-président de l'association LGBT de Touraine © Radio France - Pauline Pennanec'h

Le sketch de Cyril Hanouna a ravivé les douleurs, et les menaces. Le Mariage pour tous avait déjà "libéré la parole" homophobe selon Marc Fillatre, le président du réseau de prévention du suicide d'Indre et Loire : "Quand on discute avec les collègues, ce sont des choses qui reviennent. Mais le plus inquiétant : à certains endroits, des jeunes ont été menacés de représailles si l''émission était arrêtée" confie le psychiatre.

Amplifier le dispositif

Alors comment lutter contre l'homophobie ? Il faut amplifier le dispositif, car dans les cas où des jeunes sont jetés dehors par leur famille, il n'existe pas de d'accueil d'urgence, comme Le Refuge : "Il manque beaucoup beaucoup de choses dans le dispositif d'aide aux personnes. Elles sont obligées d'aller ailleurs pour être accueillies en association" continue Marc Fillatre.

Pas d'antenne non plus pour l'association Contact, qui a prouvé son utilité dans 25 autres départements, en étant un relais entre des familles de personnes LGBT. Pour les adolescents, la Maison des Adolescents accueille aussi des adolescents LGBT en conflit avec leurs parents, afin d'être accompagné et orienté vers des thérapeutes pour gérer le coming out.

