Craon, France

Le PDG de Lactalis a décidé de changer de stratégie, et de communiquer, en pleine affaire des laits en poudre pour bébés, contaminés par des salmonelles, et fabriqués sur le site de Craon. Après deux interviews dans le Journal du Dimanche et dans les Echos, le patron du groupe laitier mayennais vient de publier une lettre ouverte sur le site internet du groupe.

J’ai donc pris la décision de cesser l’activité de la Tour 1"

Il confirme tout d'abord que la tour de séchage numéro 1 de l'usine Lactalis de Craon va fermer. Il souhaite redémarrer la tour numéro 2 et des lignes de conditionnement au première émettre 2018, et travaille à un projet de construction d'une nouvelle installation.

Les salariés concernés auront une proposition de mobilité dans l’un des sept sites industriels et logistiques du groupe situés dans un rayon de 50 km.

Il explique que "le foyer de cette contamination a été identifiée au pied de la Tour numéro 1, avant de se disséminer de manière éparse à l’ensemble de celle-ci". Il affirme que cette "contamination est sporadique mais étendue sur plusieurs mois".

La bactérie a été libérée lors de travaux début 2017

Cette contamination est due à des travaux réalisés début 2017, lors du démontage de cloisons et lors de la réfection des sols du bâtiment. La bactérie, présente sur le site depuis 2005 (quand l'usine appartenait encore à Célia), a été libérée lors de ces travaux et s'est propagée dans la tour numéro 1. La souche de salmonelle est la même qu'en 2005.

Emmanuel Besnier affirme que "jusqu’aux alertes du 1er décembre", Lactalis ignorait "la contamination de certains des produits fabriqués à Craon". Il reconnait que le "plan de contrôle doit être amélioré".

Mais le PDG de Lactalis remet également en question la fiabilité du laboratoire extérieur qui a réalisé "en 2017 _plus de 16 000 analyses sur les produits finis_, qui se sont tous avérées conformes".

Emmanuel Besnier veut "restaurer la confiance"

Enfin, le PDG de Lactalis présente dans cette lettre "ses plus sincères excuses aux familles et aux consommateurs". Il ajoute que "toute l’entreprise", lui "le premier", sont "mobilisés vers un objectif commun : réparer et améliorer ce qui doit nécessairement l’être et restaurer la confiance". "Le chemin sera long mais nous y parviendrons, j’en suis persuadé".