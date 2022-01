Affaire Louis Ribes : les victimes du prêtre invitées à une réunion "d'échange et d'écoute" ce jeudi à Vienne

On l'appelait "le Picasso des églises" : le père Louis Ribes, originaire de la Loire, est mort à Vienne en 1994. Aujourd'hui des paroissiens, parmi lesquels des modèles de ses œuvres, l'accusent d'agressions sexuelles. Plusieurs dizaines de victimes se seraient manifestées dans les diocèses de Saint-Etienne, Lyon et Grenoble-Vienne. Il y en aurait pour l'instant moins d'une dizaine en Isère, mais le diocèse organise la réunion publique de ce jeudi soir pour encourager d'autres victimes à se manifester et à parler.

Cellule d'écoute

"Il y en davantage chaque jour depuis 15 jours", confirme le père Loïc Lagadec, ancien Vicaire général qui assure en ce moment l'intérim de l'Evêque. Il reconnait avoir été surpris par l'ampleur de l'affaire : "on avait compris qu'il y avait vraisemblablement beaucoup de victimes, mais leur nombre est impressionnant. En octobre les paroisses ont déjà fait un communiqué, à la messe, pour dire qu'il y avait un problème avec Louis Ribes, et pour appeler à joindre la cellule d'écoute. Il y a eu aussi à Vienne une réunion suite au rapport Sauvé (sur la pédocriminalité dans l'Eglise, ndlr), mais ce n'est pas beaucoup sorti. C'est pourquoi on lance un appel dans les journaux locaux pour joindre des gens qui ne sont peut être pas dans les paroisses."

"L'enjeux c'est de prendre la parole parce qu'on sait d'expérience que ça fait du bien de parler, souligne Loïc Lagadec, d'être considéré, d'être reconnu come victime". Seront présents aussi ce jeudi soir à la maison paroissiale Saint-Maurice de Vienne (2 place Saint-Paul) des membres de la cellule d'écoute du diocèse. Cette cellule, créée en 2016, a pour but de recueillir la parole des victimes d'abus dans l'Eglise et de leur proposer au besoin une aide psychologique et juridique.