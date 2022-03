ÉCOUTEZ - "Affaire Merah : 12 jours d'horreur", le documentaire évènement de France Bleu Occitanie

France Bleu Occitanie vous propose un podcast exceptionnel. À l'occasion des dix ans des attaques à Toulouse et Montauban, nous vous faisons revivre cette terreur qui a saisi la France, en retournant sur les lieux et en interrogeant les grands témoins de ce qui reste une plaie béante pour la région.

Entre le 11 mars et le 19 mars 2012, Mohammed Merah un jeune délinquant radicalisé de 23 ans, assassine sept personnes à Toulouse et Montauban. Son nom est gravé dans les esprits, comme un monstre qui revient hanter les mémoires. Comme le premier assassin d'une longue lignée de terroristes qui perpétuent leurs attaques là où ils sont nés, là ont ils ont grandi. Pendant douze jours, son parcours mortifère plonge les habitants et les Français derrière leurs écrans, dans l'angoisse et l'obscurité.

AFFAIRE MERAH : 12 JOURS D'HORREUR

Retour sur les lieux

Nous avons suivi l'itinérance de Mohammed Merah durant ces douze jours. Depuis son premier meurtre, le 15 mars 2012, sur le parking du gymnase de l'Hers dans l'est de Toulouse. Imad Ibn Ziaten, 30 ans, est abattu de deux balles dans la tête par un motard. C'est un militaire, du 1er régiment de train parachutiste (RTP) de Francazal mais ce dimanche-là, il circule en civil, il pensait se rendre à un rendez-vous pour vendre sa moto. Le quartier, d'ordinaire si calme, se fige mais le fait divers passe quasiment inaperçu à l'échelle de la ville, encore plus à celle du pays. Les enquêteurs orientent leurs investigations vers la piste d'un règlement de comptes crapuleux.

Quatre jours plus tard, à 50 kilomètres de là, deux parachutistes sont tués à Montauban. Dans le chef-lieu du Tarn-et-Garonne, le 17e régiment de génie parachutiste (RGP) est une institution. 800 hommes, en treillis et béret rouge dans les rues, rythment la vie de ce quartier Doumerc, à 20 minutes à pied de la place Nationale. Le 15 mars 2012, le caporal Abel Chennouf, 25 ans, et le première classe Mohamed Legouad, 23 ans, sont abattus devant des commerces, juste à côté de la caserne, sous les yeux de plusieurs témoins. Leur camarade, le première classe Loïc Liber 27 ans, survit mais restera tétraplégique à vie. La France cherche désormais un tueur de militaires.

L'horreur atteint son acmé quand le 19 mars 2012, le "tueur au scooter" réapparait dans le quartier résidentiel de la Roseraie à Toulouse, devant le collège-lycée confessionnel juif Ozar Hatorah. En 30 secondes, il prend les vies d'un enseignant, de ses deux petits garçons et d'une petite fille. Jonathan Sandler, 30 ans, était rabbin et enseignant dans l'établissement. Il accompagnait ses fils Arié six ans, et Gabriel trois ans et demi devant Ozar Hatorah où une navette devait les emmener à l'école élémentaire, le Gan Rashi. C'est dans cette même école qu'était scolarisée Myriam Monsonégo, huit ans et demi, la fille du directeur du collège-lycée. Elle aussi devait prendre la navette. L'image de son petit cartable rose abandonné dans la cour dévore encore celles et ceux arrivés les premiers sur cette scène insoutenable.

Le feuilleton macabre prend fin le 22 mars, à l'issue d'un siège de 32 heures. Le RAID finit par neutraliser Mohammed Merah dans son appartement de la rue du Sergent-Vigné, quartier Côte Pavée. Ce sont les débuts des chaînes d'information en continu, la France entière suit minutes par minutes cet assaut interminable.

De grands témoins, des confidences inédites

Pour ce documentaire exceptionnel de 50 minutes, nous avons fait appel à des témoins incontournables, à des voix rarement voire jamais entendues, et aux Toulousains et Montalbanais qui ont vécu cette tragédie, cette montée étouffante d'angoisse, de l'intérieur.

Latifa Ibn Ziaten revient sur ces heures douloureuses à son arrivée à Toulouse, quelques heures après la mort de son fils, la froideur des enquêteurs, l'attente pour voir le corps de son enfant à la morgue. Contrairement à sa mère, il n'a jamais souhaité jusque là se confier à un micro : Ilyasse Ibn Ziaten, le plus jeune frère d'Imad, parle lui aussi de ces soupçons insupportables.

Depuis Monaco où il officie désormais au diocèse de la Principauté, le père Christian Venard nous a accordé un entretien. Il était l'aumônier militaire du 17e RGP à Montauban en 2012. Arrivé sur les lieux quelques minutes après l'attaque, c'est lui qui tient la main d'Abel Chennouf et Mohamed Legouad et les accompagne jusqu'à la mort, lui aussi qui attend que les ambulanciers prennent en charge Loïc Liber.

Chapitre le plus tragique, celui où peut-être il est le plus difficile de mettre les mots, Nicole Yardeni, à l'époque présidente du CRIF Midi-Pyrénées, nous aide à trouver les justes vocables. Laurent Raynaud le directeur des études d'Ohr Torah (nom donné en 2013 à Ozar Hatorah, sans aucun lien avec les attentats) nous a ouvert les portes de l'établissement pour nous parler de son incroyable résilience. Les cours ont repris trois jours après la tuerie, sur consigne du directeur Yaacov Monsonégo, le père de la petite Myriam. Erick Lebahr, qui ce jour-là déposait sa fille au collège quelques minutes après le carnage, a accepté de se rappeler d'un épisode qu'il n'a plus jamais évoqué avec elle ces dix dernières années.

Il est celui qui a mis fin à la peur : Amaury de Hautecloque, patron du RAID de 2007 à 2013, retrace ces 32 heures de siège, ce dialogue inattendu aussi avec un terrorise très prolixe et dont la détermination à tuer et mourir surprendra même le professionnel qu'il est.

Enfin, Gisèle Verniol, première adjointe au maire de Toulouse Pierre Cohen en 2012, chargée de l'éducation, a elle aussi vécu la tragédie au plus près. Elle partage son ressenti d'élue, de Toulousaine, de Française, mais aussi de mère et de grand-mère.