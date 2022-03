Affaire Merah, dix ans après : le plus jeune frère d'Imad Ibn Ziaten s'exprime pour la première fois

Depuis dix ans, la famille Ibn Ziaten lutte entre ombre et lumière. La lumière, c'est elle, Latifa, la mère-courage, celle qui a créé une association pour son fils quelques mois après sa mort, celle qui sillonne les écoles et les prisons avec son message de fraternité, celle qui aurait pu être nommée Prix Nobel de la Paix en 2018. Latifa Ibn Ziaten multiplie les reportages, les interviews, les conférences. À l'opposé, le reste de la famille préfère la discrétion. Imad, 30 ans, était l'aîné des cinq enfants, quatre garçons, une fille. Son plus jeune frère, Ilyasse, 29 ans aujourd'hui, 19 à l'époque, a choisi France Bleu Occitanie pour sa première interview.

Le 11 mars 2012, votre frère Imad, militaire à Francazal, est assassiné près du gymnase de l'Hers à Toulouse. C'est un dimanche, il est habillé en civil, il porte toujours son casque de moto. Quand vous arrivez en catastrophe avec votre famille à Toulouse, qu'est-ce qu'il se passe ?

I. IBZ : "Nous étions totalement perdus. On se posait plein de questions. On ne savait pas pourquoi il était mort. On pensait que ce n'était pas lui. On avait espoir que ce ne soit pas lui. On était descendu à Toulouse en voiture avec ma mère, mon père et mes frères et ma sœur pour trouver des réponses au commissariat de Toulouse. Et c'est là qu'on a compris, ça a été compliqué. On ne savait pas qui avait tué mon frère. Et le terrorisme était loin des esprits à cette époque. On nous a orientés vers la thèse d'un règlement de comptes, un simple fait divers. On a été même été nous-mêmes soupçonnés, au départ. On nous a ensuite insinué que cela pouvait être une histoire de trafic de drogue.

Comment l'avez-vous vécu ?

Très mal, très, très mal. Cette période a été un traumatisme pour chaque membre de ma famille parce qu'on était loin de s'imaginer, en faisant 600 km, de trouver des réponses comme celle-là. On cherchait justement à savoir qui avait tué notre frère et pourquoi est ce qu'il avait tué. Et quand on est soupçonné nous-mêmes d'avoir tué notre propre frère, notre sang, là, cela a été une épreuve de plus qu'il fallait surmonter. Moi, honnêtement, je ne m'en suis pas remis. À chaque fois que j'y pense, j'ai les larmes aux yeux. Parce que ça a été traumatisant, un double traumatisme. Quand vous venez de perdre un frère dont vous étiez très proche et qu'on vous regarde d'un air suspicieux, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué.

Vous avez été blessés par ces histoires de règlements de comptes ?

Oui, parce qu'Imad était tellement loin de tout ça. C'était quelqu'un de droit. D'ailleurs, il s'est engagé à l'armée pour rétablir l'ordre, c'était sa vocation. On ne comprenait pas pourquoi mon frère était réduit à toutes ces suspicions. Il aimait la France, il aimait son pays. Il était droit dans ses baskets. Salir sa mémoire, ça nous a tous détruits.

À quel moment, faites-vous le rapprochement avec l'acte d'un terroriste?

Quand on a appris l'attaque de Montauban (ndlr, deux parachutistes abattus le 15 mars 2012), on l'a su par la télévision. Ils ont tout de suite fait le rapprochement et la seule information qu'on avait, c'était un "tueur au scooter". La piste terroriste, elle, n'était pas encore évidente. Ensuite, il y a eu l'école Ozar Hatorah où là, en effet, tout a changé. C'était du terrorisme. Et ils ont su que c'était Mohamed Merah à ce moment-là. On était loin de tout ça dans notre famille. Mes parents nous ont toujours protégés de la mort. Ils nous ont toujours protégés des faits divers qu'on pouvait entendre à la télévision. Ça a été peut être une erreur de nous mettre dans un petit cocon. Quand on a su qu'ensuite c'était du terrorisme, tout a changé dans notre vie. Tout a basculé. Il fallait trouver un sens à la mort de mon frère. J'aurais préféré qu'il soit mort en guerre.

On n'imagine pas ce qu'est la vie d'après pour les familles de victimes, subir les réflexions, les sous-entendus complotistes.

Comment avez-vous surmonté les mois, les années qui ont suivi ?

Il a fallu d'abord surmonter le manque, et aussi s'habituer aux questions, partout et tout le temps. Quand j'allais au travail prendre mon café, des gens venaient me parler, me disaient "Vous êtes sûr que c'est Mohamed Merah qui a tué ton frère?" Je pense qu'on ne se rend pas compte de la vie d'après pour les familles. Aujourd'hui, ma vie a complètement changé. L'insouciance que j'avais avant, elle n'existe plus. À chaque fois que je sors, je suis paranoïaque. Au cinéma, je me dis peut être que c'est mon tour, que je vais me faire tuer. Je le vis tous les jours, tous les jours. J'ai aussi dû quitter mon travail parce que je ne pouvais plus y aller avec l'appréhension de me dire que quelqu'un allait me poser une autre question. Ils me disaient que c'était peut-être un complot au moment des élections, ce genre de sous-entendus comme ça.

Êtes-vous revenu depuis 2012 à Toulouse ?

Une seule fois. Les référents de l'association ici me le demandent, mais je n'y arrive pas, c'est trop difficile, ça rappelle trop de souvenirs. Il y a le quartier des Izards (ndlr, celui de Merah), des complices sont encore dehors, je ne me sens pas en sécurité. C'est comme si on revenait à 2012, finalement.

Aujourd'hui, vous travaillez avec votre mère Latifa, au sein de votre association "Imad pour la jeunesse et la paix". Vous parlez de sens, cela en donne ?

Oui, le dialogue c'est important. Je pense que plus les années passent, moins les gens discutent entre eux. Les gens se regardent. Il y a beaucoup de choses qui changent dans la mentalité des jeunes quand on leur parle. Il ne faut pas sous-estimer le dialogue, au contraire. Plus on parle avec un jeune, plus son cœur et son esprit vont s'ouvrir Cela peut lui permettre justement, d'éviter qu'il tombe dans ses pièges du terrorisme.

Votre maman a un parcours extraordinaire....

Sa vie a complètement basculé du jour au lendemain. Elle est porteuse d'un message d'espoir, d'unité auprès des jeunes. Elle essaie de les protéger. C'est sa manière, je pense, de combattre la tristesse qu'elle a en elle. Si elle s'arrête, tout remonte. C'est une sorte de thérapie, une manière de se protéger, ça apaise, ça soulage. Je pense que ça remplace tous les médicaments qu'on lui avait prescrits au tout début pour soulager sa douleur. Aujourd'hui, son médicament, c'est le combat qu'elle est en train de mener.

Imad savait qu'il allait mourir. En refusant de se coucher devant Merah, il nous a laissé un message : rester debout face à l'obscurantisme

Et vous, votre médicament?

Mon médicament, c'est mon entourage, c'est mes proches. C'est ce qu'on fait sur le terrain avec la jeunesse, c'est les gens qu'on sauve de cette idéologie mortifère. Ma mère a beaucoup sauvé des gens qui étaient prêts à partir en Syrie, à combattre. Beaucoup des jeunes qui avaient des questionnements par rapport à la France, le fait de ne pas être intégré, de ne pas être aimé par la France. Et changer l'esprit d'un jeune dans le mieux, dans le bien, c'est la réussite de notre combat. Plus on sauve un jeune, plus on voit Imad grandir.

Avez-vous la sensation que votre frère a eu un statut différent dans cette affaire en tant que victime?

Il a eu un statut différent, car il a été la première victime en 2012. Et à cette époque, il n'y avait pas de terrorisme dans les esprits des Français. On s'est senti complètement oublié des institutions. Heureusement que l'Armée était là. Ma mère s'est battue pour honorer la mémoire de mon frère, le fait qu'il s'appelait Imad et qu'il servait et protégeait la France et qu'il nous a laissé un message. Devant son assassin, Imad a refusé de se mettre à genoux à trois reprises avec l'arme sur la tempe. Je crois que mon frère savait qu'il allait mourir. C'est un message qu'il a laissé au monde entier : "ne pas se baisser devant l'obscurantisme, rester debout".

Latifa Ibn Ziaten, le combat d'une mère

Aux côtés de son fils Ilyasse, Latifa Ibn Ziaten nous a aussi accordé une interview en marge d'une de ses nombreuses visites d'école, au lycée Monteil de Rodez (Aveyron) cette fois. Toujours aussi digne, elle accepte pour la énième fois de raconter sa douleur de mère à qui on a arraché un fils.