Un amendement voté par le Sénat ouvre encore plus la voie vers une révision du procès de l'affaire Mis et Thiennot. Les deux hommes avaient avoué sous la torture le meurtre d'un garde chasse en 1946. Mais ils avaient ensuite toujours clamé leur innocence.

Affaire Mis et Thiennot : le Sénat vote l'amendement du gouvernement et ouvre la porte à une réhabilitation

Les portraits de Raymond Mis et Gabriel Thiennot

L'affaire Mis et Thiennot est un dossier emblématique en Berry et dont l'issue pourrait être bouleversée 77 ans après les faits. Dans la nuit de mardi à mercredi, le Sénat a adopté un amendement déposé par le gouvernement. Il prévoit une amélioration de la procédure de jugement des crimes notamment dans le cas où de sérieux doutes existent concernant la culpabilité des personnes condamnées, "spécialement lorsque la condamnation résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture, comme cela a été le cas dans l’affaire Mis et Thiennot".

Une prise de parole du ministre de la Justice en personne

Le ministre de la Justice, visiblement ému, s'est exprimé avant le vote de cet amendement. "Pour que, même à titre posthume, l’injustice soit réparée. J’ai l’immense honneur de vous demander de faire entrer dans notre droit un nouveau cas de révision, lorsque la culpabilité de la personne résulte d’aveux obtenus par la torture. C’est très attendu dans ce beau département de l’Indre", a expliqué Eric Dupond-Moretti.

Le texte de l'amendement cite directement cette affaire. Raymond Mis et Gabriel Thiennot, deux chasseurs de Mézières-en-Brenne, avaient été condamnés à sept ans de prison pour le meurtre d'un garde chasse le 29 décembre 1946. Dans un premier temps, les deux hommes avouent sous la torture. Mais ils finissent pas se rétracter. En 1954, ils avaient été graciés. Depuis, de nombreux Berrichons se battent pour une réhabilitation mais six requêtes en révision ont été rejetées. La donne pourrait donc changer. Cet amendement doit encore être voté par l'Assemblée nationale. On ne sait pas encore quand le texte sera examiné par les députés.