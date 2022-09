Affaire Omar Raddad, son avocate parle d'un moment décisif pour obtenir une révision du procès

C'est une affaire que toute la France connait et qui pourrait marquer l'Histoire de la justice française. L'affaire Omar Raddad. Son avocate Me Noachovitch était l'invitée du 6/9 de France Bleu Azur elle plaidera ce jeudi pour obtenir une révision du procès et la comparaison des quatre empreintes génétiques découvertes sur la scène de crime à celles de nouveaux suspects azuréens.

L'audience de ce jeudi, est-ce pour vous la possibilité de réparer ce que vous considérez comme une erreur judiciaire ou bien est ce que le mal est déjà fait ?

"Le mal bien sûr, il est déjà fait. Néanmoins, il faut réparer cette erreur. Il s'agit d'une des plus grandes erreurs du siècle, parce qu'on sait très bien, et tout le monde le sait, que le doute est criant, invoqué. On ne parle plus de doute, mais vraiment d'innocence d'Omar Raddad au regard des éléments que je produis aujourd'hui."

Quels sont ces nouveaux éléments ?

"Ils sont extrêmement nombreux. C'est pour ça que j'ai cru devoir effectivement publier un livre ("Un combat pour la vérité") pour évoquer les nombreux éléments. D'abord l'histoire des quatre ADN qui se sont révélés avec l'expertise que j'ai obtenu en 2015. Ces quatre ADN mélangés au sang de la victime, dont deux sont extrêmement parlants, l'un à matché avec le fichier national des empreintes génétiques et l'autre, qui se trouvent sur la porte de la chaufferie, apparaît à 30 reprises sur les traces en lettres de sang."

Cet ADN retrouvé sur la scène de crime chez Ghislaine Marchal n'est pas celui d'Omar Raddad. Vous nous le confirmez ?

"Les quatre ADN retrouvés sur la scène de crime ne sont pas ceux d'Omar Raddad, puisque Omar Raddad, son ADN, a été comparé à plusieurs reprises. Effectivement, _lorsqu'on a retrouvé ces quatre ADN, ça n'a jamais été celui d'Omar Raddad._"

Vous affirmez dans votre livre qu'il y a des noms de suspects, de personnes susceptibles d'avoir commis le meurtre de madame Marchal. On a identifié véritablement des noms de personnes qui pourraient être suspectes davantage que Omar Raddad.

"Je continue à m'accrocher parce qu'il y a des choses incroyables qui arrivent et notamment cette enquête secrète, cette enquête qui a été révélée par des journalistes. Il s'avère que des gendarmes ont fait une enquête parallèle de 2002 à 2004, dont la défense n'a jamais été informée. Au regard de cette enquête, _il s'avère qu'il y a des suspects, vraiment des suspects, qui sont très crédibles_. Il y a cette piste de la pizzeria ou allait Madame Marchal. Il s'agissait d'une personne qui faisait partie du milieu du banditisme niçois."

Vous demandez quoi alors aujourd'hui ?

"Je demande non seulement qu'on sache à qui appartient ces ADN, mais également _qu'on puisse comparer ces ADN avec les suspects visés par cette enquête de gendarmerie_."