Affaire Orpea : deux aides-soignantes déposent plainte contre le groupe d'Ehpad pour "faux et usage de faux"

Deux aides-soignantes ont déposé plainte pour "faux et usage de faux" contre Orpea, révèle franceinfo ce mardi. Le leader mondial des Ehpad et des cliniques privés est dans la tourmente depuis la publication du livre "Les Fossoyeurs" de Victor Castanet.

Deux aides-soignantes, qui accusent le groupe d'avoir utilisé leurs noms pour multiplier des embauches abusives en CDD, ont porté plainte contre Orpea, le leader mondial des Ehpad et des cliniques privés la publication soupçonné d'avoir mis en place un système d'accroissement des profits au détriment du bien-être des résidents de leurs Ehpad. Selon franceinfo, les deux plaignantes qui ne travaillaient pas pour Orpea, ont déposé plainte pour "faux et usage de faux". Le recours aux CDD étant réglementé dans les maisons de retraite comme dans toute entreprise, Orpea présentait ces aides-soignantes comme des personnes ayant un contrat à durée indéterminée CDI, mais qu'il fallait remplacer. Cela permettait de recourir à des CDD de remplacement.

Le groupe les utilisait "afin de contourner la loi et de maquiller des recours semble-t-il abusifs aux CDD" estime Sylvia Lasfargeas, leur avocate. Une troisième aide-soignante est sur le point de se joindre à la plainte, a-t-elle précisé. De son côté, Orpéa assure "qu'il n'y a jamais eu d'emploi fictif", ni de "faux contrat de travail".

"Le système lucratif sur la dépendance est en train de s’écrouler"

"C'est le système lucratif, en général, sur la dépendance qui est en train de s'écrouler", a réagi ce mardi sur franceinfo Guillaume Gobet, ex-délégué syndical CGT de la filière Ehpad chez Orpea, ancien chef de cuisine dans un établissement du groupe, licencié en 2021. Interrogé sur la signature de faux contrats de travail, il a confirmé "des irrégularités". "Dernièrement, il y a eu un jugement des prudhommes qui dénonçait ces faux contrats en CDI. Ces contrats ont une logique. Au niveau des Ehpad, une partie des salaires sont payés par les Agences régionales de santé ou les départements", a-t-il expliqué. "Les Ehpad ont une dotation en personnel qui est donnée en fonction du nombre de résidents et de leur dépendance. Chez Orpea, au lieu de doter le centre de 20 aides-soignants, vous n'en avez que 15 et après on met 5 faux contrats CDI et on met des CDD dessus. En fonction du taux d'occupation, vous ajustez cette variable qui permet de garder une rentabilité."

Depuis la publication du livre "Les Fossoyeurs" de Victor Castanet, décrivant un système où les soins d'hygiène, la prise en charge médicale, voire les repas des résidents sont "rationnés" pour améliorer la rentabilité dans les Ehpad Orpea, la plateforme téléphonique du 3977 a enregistré une très forte augmentation des signalements de maltraitances dans ces établissements.