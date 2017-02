Affaire Penelope Fillon : la chasse au Canard Enchaîné à Saint-Étienne

La direction avait pourtant prévu près de 100.000 tirages supplémentaires pour son édition du 1er février révélant de nouveaux éléments dans l'affaire Pénelope Fillon. Ça n'a pas suffit. Le Canard Enchaîné est introuvable dans les bureaux de presse de Saint-Étienne.

La chasse aux canards est ouverte. Si vous vouliez lire le dernier article sur l'affaire Pénélope Fillon publié par le Canard Enchaîné ce mercredi 1er février, ça risque d'être compliqué. Dès la mi-journée, la plupart des exemplaires de l'hebdomadaire étaient déjà vendus. "Des gens nous avait demandé d'en mettre de coté déjà une semaine à l'avance" raconte Émeline, vendeuse dans un tabac-presse de Saint-Étienne. "On en a même pas eu assez pour les réservations" précise la jeune femme qui a reçu une quinzaine d'exemplaires.

Près de 100.000 tirages supplémentaires

Le Canard Enchaîné avait pourtant prévu près de 100 000 tirages de plus pour sa dernière édition. À la une, les suites du "Penelope Gate" bien sûr. "On en vend cinq, six d'habitude. Ils restent une semaine en magasin et on en renvoie même. Donc là, les ventes ont triplées et on en a même pas assez !" lance Émeline Cordon.

"J'ai vu ça une fois, pour Charlie Hebdo après les attentats. Sinon, jamais !" - Émeline Cordon, vendeuse dans un tabac-presse de Saint-Étienne.

"Les journaux satyriques c'est vraiment spécifique. Ce sont les fidèles qui achètent et les curieux" , explique la vendeuse. Mais avec la suite de l'affaire Pénélope Fillon, l'édition du 1er Février du Canard devrait dépasser les 500 000 exemplaires vendus. C'est encore loin du record de vente de l’affaire Maurice Papon en 1981, et le million de journaux écoulés.