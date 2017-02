Affaire Théo : le rappeur Akhenaton s'engage contre les violences policières

Akhenaton, membre du groupe I AM, s'engage avec d'autres artistes dans une tribune publiée dans le journal Libération ce mercredi 15 février. Il réclame justice pour Théo et des sanctions exemplaires pour les policiers s'ils étaient reconnus coupables.

Il fait partie des dizaines de personnalités qui signent une tribune ce mercredi 15 février dans le journal Libération : Akhenaton, le rappeur membre du groupe I AM.

L'homme s'est senti particulièrement touché par cette histoire. "J**'ai identifié mon fils à ce gamin, je me suis dis mon fils qui est très mate de peau, très typé, pourrait être la cible de certains qui les appellent "bamboula"**... un terme qui semble correcte à certaines personnes qui font partie de la police et qui sont dans des syndicats modérés. Je vous laisse imaginer ceux qui sont syndiqués dans des syndicats d'extrême-droite."

"On ne réclame qu'une chose : la justice "

L'artiste pointe du doigt ceux qui stigmatise les jeunes des cités : "Qu'il se mettent un jour à la place des gens qui se font contrôler trois fois par jour à cause de leur couleur de peau, parce qu'avant il y avait une police de proximité, supprimée par un certain président (Nicolas Sarkozy en 2003 NDLR). La police de proximité connaissait les gens, les agents savaient qui ils contrôlaient. Aujourd'hui ça se fait au faciès avec un tutoiement et parfois brutalité."

Je veux que les gens comprennent que dans les quartiers il y a des gens honnêtes qui ont droit à la justice. Et quand bien même Théo aurait été un délinquant, il aurait eu droit à la justice.

"Les policiers ont des responsabilités qu'ils doivent assumer. C'est le long bout d'une chaîne de bavures et de traitements injustes. Mais je le répète, on ne généralise pas, on n'est pas dans le tous pourris."