Affaire Théo : vue d'un quartier de Bordeaux "çà pourrait arriver n'importe où"

Dans les quartiers de la la métropole de Bordeaux, le calme demeure en pleine affaire Théo. Mais les réactions sont vives contre la police comme à Lormont ou au Grand Parc à Bordeaux.

Devant le lycée polyvalent des iris à Lormont ou au sein même du quartier des Alpilles, l'affaire Théo fait beaucoup réagir. Nisrine, une élève de première, se dit choquée; " les policiers sont là pour arrêter les délits et pas en commettre" et elle ajoute : " cette affaire pourrait arriver n'importe où et à n'importe qui d'entre nous". Ricky, qui lui est en terminale, se demande si les policiers contrôleraient "un petit Charles" qui habite en plein centre ville de Bordeaux alors que dans les cités plusieurs policiers contrôlent une seule personne. Rachid, qui a toujours habité le quartier, affirme que certains policiers peuvent se comporter en shérif lors de certains contrôles. Mais Samir nuance : "çà se passe bien le plus souvent, c'est un quartier calme; y a pas beaucoup de problème avec la police ici".

"Le sentiment premier, c'est l'injustice"

Savane Youssoupha est animateur sportif dans le quartier du Grand Parc à Bordeaux. L'affaire Théo suscite une certaine agitation parmi les adolescents qui s'identifient tous au jeune d'Aulnay-sous-bois violenté par un policier.

Le sentiment premier c'est l'injustice; y a de la frustration chez les jeunes. La police est mal vue alors qu'il y a de bons policiers. Mais il y a eu tellement de dérapage lors des contrôles de tous les jours. Savane Youssoupha, animateur sportif