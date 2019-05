Affaire Vincent Lambert : "J'ai écrit mes directives anticipées pour éviter que ma famille aussi se déchire"

Pau, France

Avec les directives anticipées, il n'y aurait probablement pas eu d'affaire Vincent Lambert. La question de ces directives a resurgi avec les nouveaux rebondissements intervenus dans cette affaire. Ce patient tétraplégique, victime en 2008 d'un accident de la route est en état végétatif. Sa famille se déchire : son épouse veut l'arrêt des soins alors que les parents s'y opposent. Face aux prises de décision difficile lors des situations de fin de vie, "il est important de rédiger vos directives anticipées" insiste le Comité consultatif national d'éthique (CCNE).

Prévu dans la loi Leonetti de 2005 et confirmé dans la loi Claeys-Leonetti de 2016, le dispositif dit de "directives anticipées" permet à toute personne majeure de faire une déclaration écrite afin de préciser ses souhaits concernant sa fin de vie. Il s'agit d'exprimer sa volonté, par anticipation, pour aider sa famille et les médecins à prendre une décision sur l'arrêt ou non des soins mais très peu de Français font valoir ce droit.

Seuls 13% des Français ont rédigé leurs directives anticipées

Une lettre manuscrite suffit pour rédiger ses directives anticipées. Des formulaires existent aussi sur le site internet du ministère de la Santé. Mais seuls 13% des Français ont rédigé leurs directives anticipées concernant leur fin de vie, a déclaré ce mardi le président du Comité consultatif national d'éthique, citant un sondage BVA. Alain, lui, l'a fait il y a deux ans. Cet Orthézien de 74 ans, veut éviter à sa famille de devoir prendre une décision difficile. "C'est surtout pour protéger mes proches, mon fils en particulier. Je ne veux pas qu'il soit obligé de prendre une telle décision difficile dans des moments délicats", explique Alain.

"Je ne veux pas être un légume vivant"

Alain est en bonne santé mais il a souhaité anticiper en rédigeant ses directives et en parlant à sa famille. "Je ne veux pas d’acharnement. Je ne veux surtout pas qu'ils soient tenus de poursuivre des visites à quelqu'un qui est en quelque sorte "un légume vivant", je voulais que ce qui se passe pour l'affaire Vincent Lambert ne se passe pas pour moi... pour protéger mon fils, pour lui éviter cette responsabilité."