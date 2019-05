Affaire Vincent Lambert : "nous sommes devant un drame épouvantable", le délégué de l'ADMD en Mayenne

Département Mayenne, France

L'arrêt des soins de Vincent Lambert a débuté hier mais ses parents, qui s'y opposent, viennent de remporter une nouvelle bataille judiciaire après la décision de la cour d'appel de Paris qui ordonne la reprise des traitements.

Cela fait dix ans que Vincent Lambert est dans un état végétatif suite à un accident de la route en 2008. L'arrêt des soins consiste à cesser l'alimentation et l'hydratation du patient tout en administrant des antidouleurs et des sédatifs.

Le cas Lambert est devenu le symbole du débat autour de la fin de vie où plusieurs visions s'opposent. Michel Neveu, le délégué en Mayenne de l'ADMD, l'association pour le droit de mourir dans la dignité, est interrogé par Emma Deunf : "nous sommes face à un drame familial épouvantable. Cette situation divise. La source du problème ce sont les directives anticipées. Il aurait confié à son épouse que, s'il se retrouvait dans un état comme celui qu'on connait aujourd'hui, il souhaiterait bénéficier d'une sédation profonde mais il ne l'a pas écrit et donc à partir de là tout est contestable. Il suffit de rédiger un texte, mentionner ses volontés et désigner des personnes de confiance qui interviendront le jour où le patient ne pourra plus le faire pour lui-même".

En 2018, seuls 11% des Français ont rédigé leurs directives et voeux anticipés selon la Haute Autorité de Santé.