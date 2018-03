Les sinistrés de Rosbruck, qui subissent depuis une trentaine d'années les dégâts dûs aux affaissements miniers, pourraient bien se retrouvés noyés. Selon les experts, la Rosselle pourrait sortir de son lit et les nappes phréatiques remonteraient et inonderaient les maisons.

Rosbruck, France

Les sinistrés de Rosbruck se retrouveront-ils bientôt sous les eaux ? Après les affaissements miniers qu'ils subissent depuis une trentaine d'années, c'est désormais la crainte majeure des habitants de ce village de Moselle-Est, près de Forbach.

Affaissement du lotissement de 10 à 15 mètres

Selon eux, le lotissement entier est désormais affaissé de 10 à 15 mètres. 75 maisons ont été endommagées, certaines sont délabrées, fissurées, en pente, et inondables, donc. Les propriétaires, par le biais de la CLCV (l'association Consommation Logement et Cadre de Vie) ont entamé des actions en justice contre Charbonnage de France.

Compensations financières et expropriation

Leur but : des compensations financières et une "perte de valeur" de leurs maisons pour à terme, pouvoir obtenir une expropriation. Face à ce nouvel handicap, les habitants de Rosbruck oscillent entre le découragement et la colère : "J'avais acheté cette maison pour finir ma vie, tranquillement, et voilà ce qui me tombe dessus", explique Hervé. Si un sinistre arrivait, sa maison serait la première touchée : "Je suis comme le bouchon de la baignoire, là ou je suis. Si quelque chose arrivait je serais le premier à être inondé, et deux mètres au dessus de la cheminée", se désole-t-il.

Et si ce n'est pas la Rosselle qui déborde, ce sont les nappes phréatiques qui risquent de remonter. Selon les experts, leur niveau sera stabilisé en 2032, mais les habitants restent inquiets : "On sait que les nappes phréatiques remontent plus vite que ça et on peut très bien être inondés dans 5 ans", note Joëlle Pirih.

PPRM contre PPRI

Pour endiguer le problème des inondations, l'état prévoit de mettre en place un PPRI : un plan de prévention des risques d'inondations, qui classera la commune en zone de risques d'inondation naturel. Or, ce que veulent les habitants, c'est un plan de prévention des risques miniers.

Bras de fer entre l'État et les assurances

Gaston et Joëlle Pirih, de la CLCV sont en zone inondables, ils font partie des 33 propriétaires à avoir été placés par l'État en "zone rouge". Ils vivent dans une maison en pente et auront de l'eau jusqu'aux épaules si la Rosselle, la rivière qui borde le village, déborde : "On est 4 mètres sous le niveau de la rivière et on nous explique que c'est un risque naturel", avance Gaston Pirih. "Ce sont donc nos assurances qui vont payer, alors que si c'est un risque minier, c'est l'état qui paye". "Si un sinistre arrive, il risque d'y avoir un bras de fer entre l'État et les assurances, qui vont renvoyer sur le fait que c'est un risque minier", ajoute-t-il. "Et les lésés, ce sont toujours les mêmes : ce sont les sinistrés".

Il n'y a pas que les sinistrés en conflit avec Charbonnage de France. Le village de Rosbruck également. En juin dernier, Charbonnage de France a été contraint de verser 5,9 millions d'euros, après décision du tribunal de Sarreguemines, mais a fait appel de la décision en juillet 2017. 3 millions d'euros ont tout de même été versés à la commune.